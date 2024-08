Para las elecciones extraordinarias no hay condiciones: Sacerdote

San Cristóbal - Está en riesgo las elecciones extraordinarias programadas para el próximo domingo 25 de agosto en tres municipios del estado de Chiapas, Chicomuselo, Capitán Luis A. Vidal y Pantelhó, porque no existen las condiciones para este proceso electoral, lo que corresponde en la región altos de Chiapas continúan las agresiones y que el gobierno ha dicho que se llevará a cabo las elecciones para elegir presidente municipal, así lo señaló un sacerdote de la diócesis San Cristóbal de las Casas

Lee más: Ingresan fuerzas federales a Jaltenango y liberan entradas bloqueadas

Al respecto, el sacerdote José Luis Vargas Castellanos, párroco de la Iglesia de San Juan Cancúc, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, dio a conocer a la prensa que no existen las condiciones para que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias para elegir presidentes municipales, porque la violencia continúa todos los días, y corren el riesgo de ser agredidos los votantes.

Se planea llevar a cabo las elecciones extraordinarias el próximo 25 de agosto / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Policiaca Balacera entre los límites de Pantelhó y Chenalhó

"Las elecciones pasadas se declararon que no había condiciones para la votación en los tres municipios, para esos municipios nuevamente los gobiernos lo proponen para que se lleven a cabo las elecciones extraordinarias, pero no hay condiciones, la violencia sigue, sin embargo, el gobierno se ha empeñado que se va a llevar a cabo, la situación está difícil aquí en Pantelhó, repito, no hay condiciones para que se lleve a cabo las elecciones”, señaló.

Insistió que no garantiza la seguridad para los votantes, hay un riesgo de que los grupos podrían atacar a los que vayan a emitir su voto, “el gobierno tendría que analizarla con su gente de seguridad para evitar más asesinatos, más violencia en Pantelhó”.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️