Paramédicos llaman a no beber alcohol en el Día de Muertos

En el marco de la Celebración del Día de Muertos en San Cristóbal de las Casas, que se festeja los días 1 y 2 de noviembre, paramédicos de la Cruz Roja, delegación San Cristóbal, hacen un llamado a los conductores para que no ingieran bebidas embriagantes al conducir sus vehículos. Esto es crucial, ya que podrían sufrir accidentes lamentables. En estos días de puente, invitan a cuidarse y evitar el consumo de alcohol dentro y fuera del panteón municipal, pues muchas personas acuden al panteón manejando en estado de ebriedad.

Lee más: ¿Pan de muerto para perros y gatos? Celebra el Día de Muertos con tus mascotas

Al respecto, uno de los paramédicos de la benemérita Cruz Roja, delegación San Cristóbal de las Casas, exhortó a los automovilistas a manejar con precaución en las calles de la ciudad, especialmente al acudir al panteón. Es importante evitar el consumo de alcohol, ya que muchas personas suelen beber tanto dentro como fuera del camposanto. Hay que tener mucha precaución al conducir, por lo que los socorristas piden responsabilidad al volante, considerando que muchos conductores van acompañados de sus familiares.

🔴 En busca del bienestar de los ciudadanos, paramédicos de San Cristóbal hacen recomendaciones para evitar accidentes y salvaguardar la integridad de la población 🚑

📲 https://t.co/sXvsZjbNUH pic.twitter.com/p1EvwLeE9v — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 28, 2024

Municipios Todo listo para el "Tour de Terror 2024" en Panteón Municipal de San Cristóbal

“Las recomendaciones para este puente del 1 y 2 de noviembre, días en que se celebra el Día de Muertos, son: manejar con cuidado en las calles de la ciudad, especialmente en las áreas del panteón, y evitar el consumo de alcohol. Muchos conductores consumen demasiado dentro del panteón y, al salir, manejan y sufren accidentes. Por eso, es importante también revisar el vehículo antes de salir, asegurándose de que las llantas, los frenos y los parabrisas funcionen adecuadamente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta”, indicó.

Finalmente, los paramédicos hacen un llamado a los automovilistas en esta temporada de puentecitos para que no conduzcan en estado de ebriedad. Además, enfatizan que las personas que viajan en motos deben usar casco. “Muchas personas no utilizan casco, lo que aumenta el número de accidentes, especialmente en esta temporada de lluvias, cuando la cinta asfáltica se vuelve más resbalosa. Disfruten sus días de puente, si consumen alcohol, háganlo con medida y no manejen”.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️