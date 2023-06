¡Empresa irresponsable! Pareja continua en espera de respuestas tras sufrir accidente

Villaflores.- Una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta con rumbo a su domicilio fue embestida por un camión de la empresa Tameme S.A de C.V., en un hecho ocurrido el pasado 20 de diciembre del 2022, y hasta la fecha siguen viviendo un calvario, pues no han quedado bien, en donde les han practicado cirugías que han corrido por su cuenta.

Lesvy Calymayor González acompañó aquella ocasión a su esposo Pedro Díaz Paredes a una actividad de trabajo, cuando a la altura del desvío de la comunidad Cristóbal Obregón, fueron impactados por el camión de la empresa antes mencionada, causándoles severos daños a la pareja.

La afectada refirió que en su momento la llevaron al Sanatorio Rojas, pues al parecer la empresa del camión se haría responsable de los gastos en dicha clínica, sin embargo no los atendieron allí por un tema con lo de la póliza de seguro, así que terminaron siendo llevado a la clínica Manzur, lugar en el que debieron esperar cerca de 12 horas para ser atendidos, pues al parecer la empresa Tameme tampoco tenía convenio con esta clínica.

Foto: Omar Ruiz | El Heraldo de Chiapas

Ante la gravedad del asunto, familiares de Lesvy y de Pedro lograron reunir una importante suma económica para que pudieran por fin atenderlos, pues había pasado mucho tiempo del accidente y seguían sin recibir las atenciones.

“Después las primer cirugía de mi esposo, las siguientes atenciones médicas por periodos de un mes fueron por la empresa Tameme en la cual dicha cirugía de mi esposo fue fallida de parte de los médicos de la clínica Manzur toda vez que le tuvieron que amputar su pierna izquierda”, refiere la afectada.

Foto: Cortesía Ciudadanos

Mientras que Lesvy narró que a ella le “dieron de alta el día 20 de enero de 2023 creyendo que las atenciones médicas habían sido exitosas, pero la sorpresa que cuando se descubre la herida para limpiarla estaba abierta. Me dirijo al médico que me había atendido y a la empresa y con la novedad que ya no me podían atender, dejándonos al abandono y retirándonos el servicio médico cuando realmente lo necesitaba”.

Dijo que ha pasado poco más de seis meses y la atención médica ha sido insuficiente, pues los gastos han tenido que correr por su cuenta, en donde han vivido días muy complicados, semanas en las que no pueden descansar, de un accidente que les cambió drásticamente la vida.

Foto: Cortesía Automovilistas

La afectada detalló que en este mismo periodo de tiempo Los Ministerios Públicos y el Juez no le han dado continuidad a su caso, que parece estancado, a pesar de que el dictamen pericial dijo que el culpable del accidente fue el conductor del camión de la empresa Tameme.

Señaló que actualmente se encuentra hospitalizada en el nosocomio Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez, “internada con cirugías, con infección severa ya que la herida no logró cerrar y los médicos de la clínica anterior mencionada y el seguro Banorte que sustenta a la empresa Transportes blindado TAMEME S.A DE CV. no se hacen responsables con servicios médicos ni mucho menos con los gastos ya realizados anteriormente y la actual que son los costos de las cirugías”.

Dijo que corre el riesgo de perder su pierna, como le pasó a su esposo, por ello hace un llamado a las autoridades, a la Fiscalía General del Estado, al gobierno de Villaflores, al gobierno del Estado de Chiapas, así como a todas las dependencias que puedan ayudarla, pues clama justicia, suplica ayuda, ya que ha vivido semanas de dolor, angustia, desesperación e impotencia.

