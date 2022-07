Párroco Marcelo Pérez Pérez es inocente: obispo de San Cristóbal

San Cristóbal de las Casas.- El obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez señala que el sacerdote Marcelo Pérez Pérez es inocente de todas las acusaciones que ha caído en su contra desde hace varios días, dónde lo señalan que, presuntamente está involucrado sobre la desaparición de 21 personas en el municipio de Pantelhó desde el pasado 26 de julio de 2021.

Luego de una orden de aprehensión que existe en contra del sacerdote Marcelo Pérez Pérez actual párroco del templo de Guadalupe del barrio del mismo nombre en San Cristóbal de las Casas, el obispo de San Cristóbal de las Casas, salió en defensa y al ser cuestionado sobre el caso demostró enojo y esta fue su respuesta.









"Ya lo he dicho varias veces que el padre Marcelo a mediado en conflictos con los indígenas, pero no tiene nada que ver y yo creo que él es inocente de todas las acusaciones que le han hecho, él llegó a tener un liderazgo moral con el grupo de los machetes pero no significa que él sea un líder de ellos, sino que su trabajo es mediador y Defensor de los Derechos Humanos pero yo creo en su inocencia del padre Marcelo, es inocente de todas las acusaciones qué hay en su contra, no ha dirigido al machete y nos duele sobre la desaparición de las personas, tenemos la fe de que se esclarezca los hechos", indicó.

Agregó que, no solo las 21 personas desaparecidas, sino que hay más de 200 personas más desaparecidas años anteriores y eso hay que resolverlos y buscarlos y ahí es donde entra la oración por los desaparecidos, por los muertos y por los familiares desesperados, "pero no hay que perder la fe".





Mientras el sacerdote Marcelo Pérez Pérez en un video, señala que el 26 de julio de 2021 no se encontraba en Pantelhó, sino que estaba en Simojovel y hasta el 27 de Julio entró a Pantelhó para buscar la paz y gracias a eso ya no hubo más detenciones, ya no hubo más incendios de Casas

Agregó, que su trabajo pastoral ha sido criminalizado por la gente y lo único que ha hecho es buscar la paz en el pueblo, ha sido mediador entre las dos partes del grupo de auto llamado el machete y familiares de los desaparecidos así como también mencionó que en la primera reunión que se llevó acabó en Pantelhó dónde asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno para entablar un diálogo también estuvo presente como mediador y lo único trabajo que ha hecho es defender los derechos humanos de la gente.