"Que se toque el corazón" Párroco Marcelo Pérez manda mensaje a el Machete

A 371 días de la desaparición de 21 personas en el municipio de Pantelhó, hasta el momento nadie sabe nada de ellos, nadie sabe si están con vida, mientras los familiares continúan saliendo a las calles, ofreciendo entrevistas y conferencias de prensa para exigir al gobierno de la entidad la presentación con vida de sus familiares desaparecidos.

Al respecto, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez párroco de la Iglesia de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, en entrevista dijo que es lamentable lo que pasó hace más de un año en Pantelhó, pero pide al grupo de defensa el machete que "se toquen el corazón porque los familiares están sufriendo" desde que desaparecieron las 21 personas.

"Es parte del dolor que existe sobre los desaparecidos y es lamentable todo esto, veo que aparte del dolor, está plagado de mucha mentira, por ejemplo a mí me acusan de ser culpable y esto confunde más con la gente, porque realmente yo fui a detener la violencia en Pantelhó el día 27 de Julio, gracias por esa entrada que tuvimos ya no hubo más detenciones ni más quemas de casas, es muy lamentable que no se ha encontrado a los desaparecidos, esto es trabajo de todas las autoridades, como hemos dicho siempre, la iglesia y un servidor cuentan con nuestro apoyo y en que yo pueda ayudar para eso estamos, sin embargo se ha plagado de muchas mentiras, una de esas mentiras pues esos que dicen que yo estuve el 26 en Pantelhó es totalmente falso, y que yo según organice esto en Pantelhó, totalmente falso también", señaló.





Indicó que como parte de la iglesia su función es solucionar los problemas por medio de diálogos, por medio de buscar caminos con el gobierno, "Es lo único que hacemos para buscar la paz en el municipio de Pantelhó, y a pesar que tengo una orden de aprehensión en mi contra, estaré siempre en la Iglesia de Guadalupe, aquí estoy, no salgo de la Diócesis ni de Chiapas, aquí sigo trabajando en la parroquia, pido que se resuelve los problemas de Pantelhó, no me iré de aquí porque no tengo ningún delito, al machete que toquen el corazón y que se resuelve este problema".