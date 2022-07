Párroco Marcelo Pérez se dice inocente: no teme ser detenido por la policía

Marcelo Pérez Pérez párroco de la Iglesia de Guadalupe del barrio del mismo nombre, en entrevista señaló qué no teme ser detenido por la policía, ya que no tiene ningún delito, lo único que ha hecho es peregrinar con los indígenas para pedir que haya paz en el mundo.

Luego de participar en la marcha donde participaron más de 1,000 personas quiénes partieron de la zona sur y norte de San Cristóbal hacia la plaza catedral de esta ciudad, dónde exigieron un alto a la ola de violencia en San Cristóbal, así como en el estado de Chiapas, un alto a la persecución de defensores de Derechos Humanos.





Marcelo Pérez Pérez al ser cuestionado por los medios de comunicación sobre la orden de aprehensión girada en contra de su persona, manifestó que no teme ser detenido porque no tiene ningún delito, quién presuntamente es señalado de estar involucrado por el grupo de autodefensa el Machete en el municipio de Pantelhó, señalando que ese día se encontraba en otro municipio.





"A mí me están involucrando con el grupo del Machete y eso es totalmente falso, el día 26 de julio de 2021 yo me encontraba en Simojovel es más ya fui citado a declarar en la fiscalía en Tuxtla dónde manifesté nuevamente que el día 26 de julio estuve en Simojovel y el mismo Ministerio Público dijo que efectivamente ese día estaba yo en Simojovel y qué bueno que tienen interceptado mi número, no tengo nada que temer porque no tengo ningún delito", señaló.

Agregó, qué continuará trabajando con sus actividades normales en la parroquia de Guadalupe y así también estará caminando solo en las calles sin temor a nadie, "porque el que nada debe nada teme", además dijo que esto es una persecución qué ha estado sufriendo desde hace mucho tiempo.

"Lo único que estoy haciendo es luchar por la paz, caminar por la paz y para que no siguieran quemando casas y deteniendo personas en Pantelhó yo intervine, yo he sido mediador e invitando a la gente que se calmaran porque todos son hijos de Dios, ese es el trabajo que he estado haciendo, defender los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas", Índico.

Finalmente, dijo qué las declaraciones que hizo Pedro "N", expresidente concejal de Pantelhó, qué hay que respetar sus declaraciones que hizo en Tuxtla, por segunda vez repitió que no tiene que ver nada sobre el problema de la desaparición de los 21 desaparecidos desde el pasado 21 de julio de 2021 en Pantelhó.