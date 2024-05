Parroquia Guadalupe en San Cristóbal convoca a jornada de ayuno y oración

San Cristóbal - Ante el calentamiento global que ha provocado sequía en el mundo, así como en la ciudad de San Cristóbal que, a dejado sin agua en varias colonias, y que ha afectado también a los campesinos al no brotar sus semillas de maíz que sembraron recientemente en las milpas, católicos inician oración y ayuno para pedir lluvia y perdón por maltratar el medio ambiente.

Al respecto, Marcelo Pérez Pérez, en conferencia de prensa señaló que es preocupante la sequía que está sucediendo en el mundo, en el caso de San Cristóbal y la región altos de Chiapas los campesinos sembraron sus granos de maíz, pero no han brotado, y a los que ya brotaron se están secando, por lo que invitó a los feligreses católicos a unirse a una jornada de oración y ayuno para pedir lluvia a Dios, y pedir perdón por maltratar el medio ambiente.

“Es muy preocupante de todo lo que está pasando, no ha llovido desde hace mucho tiempo, esto es muy lamentable, los campesinos lloran, los campesinos sufren al ver que lo que han sembrado no brota o los que ya brotaron ya se están secando, este calentamiento global que estamos sintiendo es muy preocupante porque lo que está de por medio es la vida de la humanidad, la vida de las personas, si no hay agua, no hay vida, si no hay agua no va a haber cosechas, entonces puede haber una hambruna terrible y por eso hemos convocado al ayuno y oración, y pedir perdón por el maltrato que hemos dado al medio ambiente y pedir que haya agua también”, señaló.

Por lo que este domingo invitó también a que acudan a las misas para unirse a la jornada de oración y pedir perdón a Dios por la irresponsabilidad que tiene los humanos por no saber cuidar la madre naturaleza, por no proteger el medio ambiente, y que la misma gente ha destruido la naturaleza, “pero también suplicarle a Dios que nos mande lluvia, necesitamos el agua, y por eso hemos convocado a jornadas de ayuno y de oración y también peregrinaciones”.

