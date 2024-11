Parteras de Chiapas llama a un alto a la violencia hacia las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 de noviembre a nivel mundial, integrantes del Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, que agrupa a más de 600 parteras y aprendices en 43 municipios del estado de Chiapas, emitieron un pronunciamiento en el que denunciaron la situación que enfrentan las mujeres indígenas que hablan lenguas como Tsotsil, Tseltal, Chol, Canjobal, Tojolabal, Chij, Zoque y español. En su declaración, dieron a conocer que en México el 48.8% de las cesáreas realizadas son innecesarias e injustificadas, lo que coloca a las madres y a los recién nacidos en un mayor riesgo de complicaciones postquirúrgicas.

Lee más: Ofrecen productos artesanales y naturales en la Calzada de Personas Ilustres

En su escrito, señalaron que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que más del 70% de las mujeres en México ha experimentado algún tipo de violencia, que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, obstétrica o sexual. Además, denunciaron un alarmante aumento del 10% en los casos de acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres en el país. De acuerdo con sus cifras, entre enero y agosto de 2024, más del 80% de las mujeres en México han sido violentadas. Ante esta realidad, exigieron un alto a la violencia hacia las mujeres.

“Nos reunimos en el lado sur de San Cristóbal de las Casas y acordamos hacer este pronunciamiento para dar a conocer que las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia en todas sus formas, especialmente la violencia obstétrica, que ocurre cuando las mujeres son maltratadas en los hospitales. Los médicos no las atienden adecuadamente o las rechazan cuando llegan para un parto. Desde hace más de 10 años, nos organizamos para defender y promover la partería tradicional. Nosotras no hemos dejado de atender a las mujeres, y lo más importante es que como parteras identificamos riesgos y hemos actuado oportunamente para salvar la vida de las mujeres y los recién nacidos. No hemos tenido muertes maternas ni neonatales relacionadas con las parteras que integran el movimiento”, señalaron.

Local Movimiento de parteras exige reconocimiento y dignificación de sus derechos culturales

Agregaron que las parteras no solo atienden partos, sino que también brindan cuidados a las familias en las comunidades. Este año, el movimiento ha registrado al menos 10,800 atenciones brindadas por 120 parteras. Lamentablemente, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia sexual, maltrato laboral y violencia en el hogar. Por lo tanto, exigieron que el trabajo de las parteras sea reconocido por el gobierno, ya que muchas de ellas no reciben un sueldo por sus servicios.

En este contexto, exigieron tanto a la sociedad como al gobierno el reconocimiento y dignificación de la partería tradicional, así como el ejercicio libre de la partería sin obstáculos. También pidieron que se respete el derecho de las mujeres a decidir dónde y con quién parir, el acceso a servicios de salud accesibles y respetuosos, y la protección y transmisión de los conocimientos ancestrales. “Nosotras, como parteras, exigimos que se reconozca nuestro trabajo, así como el respeto a nuestros derechos humanos en nuestras áreas de trabajo. No queremos ser discriminadas. Traemos vida y queremos seguir atendiendo partos, exigimos respeto hacia nuestro trabajo”, concluyeron.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️