Dominga Díaz: 19 años como partera en Chiapas a falta de hospitales

Las parteras tradicionales en la región Altos de Chiapas han realizado su labor durante muchos años, un trabajo reconocido por las mujeres indígenas de la zona. Sin embargo, muchas de ellas no cuentan con el reconocimiento del gobierno, a pesar de que en otros países son valoradas por su labor al traer niños al mundo. La mayoría no tiene seguro ni salario por parte de los tres niveles de gobierno. Su trabajo lo realizan con amor, ya que son las encargadas de atender y abrazar a los recién nacidos antes de entregarlos a sus madres para amamantarlos.

Puedes leer también: Medicina tradicional chiapaneca: Una alternativa para la calidad de vida

Dominga Miriam Díaz Solís, enfermera y partera dedicada a atender a mujeres embarazadas en los Altos, norte y selva de Chiapas, comentó en una entrevista que actualmente ejerce la partería tradicional en San Cristóbal, atendiendo a decenas de mujeres. Esta profesión la practica en la organización Yach'il Antzetic (“mujeres nuevas”), donde tuvo la oportunidad de acompañar a la asociación fundada por don Samuel Ruiz García. Allí aprendió sobre partería en el área de salud, atendiendo a niñas y mujeres en situación vulnerable, incluyendo aquellas que sufren violencia y tienen embarazos no planeados. "Nuestro trabajo es brindarles acompañamiento en salud", afirmó.

Las Parteras tradicionales se centran en proporcionar a las futuras mamás apoyo físico, emocional y psicológico / Foto: IMSS / Cortesía

Todos los tratamientos se realizan con medicina tradicional, respetando los usos y costumbres de cada mujer. Al año, se atienden aproximadamente 23 partos naturales humanizados, ya sea en agua o fuera de ella, dependiendo de las costumbres de cada comunidad. "Afortunadamente, como partera llevo aproximadamente 19 años y he traído bebés sanos sin complicaciones. Sigo trabajando en las comunidades para atender a las mujeres indígenas; ese es mi trabajo en la partería", añadió.

Enfermera Dominga Miriam Díaz Solís / Foto: Gilberto Morales / El Heraldo de Chiapas

Miriam Díaz también comentó que algunas mujeres la llaman y se traslada a la comunidad para atender los partos. A lo largo de su carrera, no ha habido decesos de bebés ni de madres, gracias al control que se lleva durante el parto y el posparto. En ocasiones, se coordina con la jurisdicción del centro de salud. "Me buscan porque en los hospitales no hay suficientes espacios, ya no pueden estar ahí; me solicitan para atender tanto al bebé como a la madre", explicó.

"Gracias a la partería tradicional y la medicina tradicional, he tenido la oportunidad de viajar a otros países, como Alemania, para intercambiar experiencias con parteras de allí. También hemos aprendido de mujeres de Cuernavaca, Oaxaca y otros estados de la República. Agradezco al Heraldo de Chiapas por esta entrevista y por todo", concluyó.