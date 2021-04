Paso normal de vehículos chapines en el puente fronterizo

De manera normal y con flujo vehicular ordinario se mantiene el puente fronterizo Talismán- El Carmen, con un promedio de hasta 20 vehículos por hora que ingresan a territorio mexicano procedentes de Guatemala.

Y es que apenas este lunes, empresarios denunciaron a través de redes sociales que agentes aduanales estaban impidiendo el paso de ciudadanos chapines con vehículos y matrículas de este país centroamericano.

La noticia provocó alarma, debido a que los policías aduanales estarían incurriendo en una violación de tránsito internacional contra aquellos que buscaran ingresar de manera legal al país.

Uno de los guatemaltecos que cruzó estar tarde de lunes a Chiapas, comentó que en ningún momento tuvo inconvenientes para cruzar al país.

“Yo he cruzado normal, he mostrado mi Tarjeta de Visitante Regional (TVR) para ingresar a México y he podido pasar, es evidente que revisan documentación del vehículo y que no venga uno con mercancías que no está permitido pasar”, señaló.

Si no se cuenta con la TVR, el ciudadano centroamericano puede ingresar a las oficinas migratorias y aduanales para identificarse con su pasaporte, lo cual le permitirá el acceso al país tras comprobar a que obedece su visita.

Por este cruce de Guatemala a México, no se paga ninguna cuota o monto.

Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur

Apuntó que una de las formas en que el vehículo con matrículas guatemaltecas puede ser detenido e incluso confiscado, es que un ciudadano mexicano lo conduzca con intenciones de ingresar al país, lo cual puede provocar hasta las pérdida de la unidad motora.

El flujo vehicular y de personas continúa de manera normal en este puerto fronterizo, con una disminución de guatemaltecos hacia Chiapas debido a las condiciones que prevalecen debido a la pandemia.

Pese a esto, no existen filtros sanitarios que pudieran detectar a posibles personas con síntomas de Covid-19.

Tampoco en la parte baja del puente, por el río Suchiate, el paso de personas y mercancías prevalece sin que alguna autoridad militar, policial, migratoria o aduanal implemente cercos para frenar esta circulación.