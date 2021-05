Persiste bloqueo en el crucero San Pablo

San Cristóbal de Las Casas.- A más de 24 horas de que Colonos de la Zona Sur de San Cristóbal iniciarán un bloqueo sobre el crucero San Pablo, ante la falta de Agua por más de 8 días, las autoridades que preside Jeronima Toledo Toledo, han mostrado cerrazón y han advertido posibles bloqueos en otros puntos.

Y es que desde ayer martes, alrededor de las 07:30 horas inició un bloqueo y las autoridades solo han comentado que los atenderán el jueves, por lo que el cierre continúa a espera de que se restablezca el servicio de agua a sus domicilios.

Son mas de mil personas de colonias de la zona sur que realizan un bloqueo en la salida de esta ciudad a Comitán de Domínguez, Ocosingo, y municipio aledaños, justo a la altura del crucero conocido como San Pablo, para exigir se les proporcione agua potable, lo cual les trae problemas sanitarios y las autoridades y trabajadores del Sapam no arreglan sus diferencias.

"Es una necesidad del pueblo no solo de una persona, la ciudadanía está acá manifestándose de forma pacífica, si hay un conflicto de intereses con los sindicatos eso no es nuestro problema, no nos interesa, lo que queremos es agua, la gente es remplazable, si en el sindicato de Sapam no quieren trabajar hay mucha gente que sí, que está sin empleo, el director ya se va, bien o mal trabajó eso ya lo dice la ciudadanía", dijo Pablo Díaz Pérez, uno de los afectados.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





Lamentó que hayan tenido que tomar la determinación de bloquear pero la ciudadanía se encuentra desesperada por la falta de agua y piden la intervención de las autoridades estatales, ya que la presidenta ha manifestado no tener la voluntad de dialogar y solo un Grupo de militares los amedrentó la tarde del martes.

Díaz Pérez dijo que no hay solución y peor con lo que está pasando con los humedales, toda la gente que está acá hemos trabajado para su rescate, recolectando basura, reforestando nuestras áreas que debemos proteger todos y hay gente que no participa lamentablemente".

Finalmente comentó que dieron paso a personas enfermas o con alguna emergencia, pero el bloqueo fue total, "el llamado es que se haga la mesa de diálogo, al parecer se van a unir a este movimiento más colonias pero de la zona norte, y mientras no haya la mesa de diálogo esto irá para largo".