Personal médico de San Cristóbal sin insumos

San Cristóbal de Las Casas.- La secretaria general, de la Subsección 03 de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Dey Damián González, dijó que los insumos que el gobierno ha enviado son insuficientes y es necesario declarar el estado de emergencia, para buscar más recursos y asegurar la integridad del personal médico y de enfermería, al tiempo de revelar que unos 12 trabajadores del sector salud han resultado contagiados en toda la Región Altos.

Durante un pronunciamiento, señaló que también es necesario se garantice la seguridad de los trabajadores de la salud, ya que los municipios de Las Rosas y Larraínzar, han sufrido agresiones y advirtieron que no regresarán a trabajar a menos de que existan las condiciones necesarios para el desempeño de sus labores.









La base trabajadora manifiesta que los pacientes están falleciendo ante la mirada pasiva de las autoridades, por lo que exigimos se realice la declaratoria de emergencia para obtener recursos y subsanar las carencias de equipo de protección y medicamentos, asimismo, dentro de sus peticiones se encuentra una remuneración económica, como un estímulo de productividad a todo el personal que arriesga su vida.









Asimismo, consideran que es necesario la Secretaría de Salud contrate a personal médico que supla a los que han sido mandados a resguardar debido a que padecen una comorbilidad, “también han enviado personal a respaldar pero es insuficiente, nuestros compañeros se encuentran cansados, desgastados, se necesita más personal y garantizar la seguridad en todas las unidades donde trabajan los compañeros”.

También invitó a las autoridades gubernamentales a revisar de forma conjunta las necesidades de la base trabajadora, con la finalidad de anteponer el diálogo y garantizar sus derechos humanos, por lo que también es necesario la población entienda, se quede en casa y sigan todos los protocolos de salud, “hemos enviado pliegos petitorios desde febrero, mayo y el 11 de junio, para que se subsanen todas las carencias”.









“Han enviado insumos pero no es suficiente, hay que proteger a los compañeros, si están cayendo no podemos continuar atendiendo, es una región grande, donde atiende a población de otras regiones, la Clínica Covid-19 tiene 30 espacios, también no es suficiente, aunque los compañeros han hecho lo posible para dar una buena atención, pero no se alcanza a cubrir a toda la población”.

Por último, dijo que en varios municipios se encuentran trabajando con miedo de que puedan recibir una agresión, aunque reconoció el gran esfuerzo de las autoridades como el doctor Octavio Coutiño Niño, que diariamente acude a las mesas de seguridad, “sin embargo los esfuerzos humanos están siendo insuficientes, hace falta dar continuidad para no tener más muertes en la Región”.

/TG