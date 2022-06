Pese a acuerdos, persisten disparos en límites de Aldama y Chenalhó: Frayba

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que continúan los hostigamientos en los límites de Aldama y Chenalhó, la firma de pactos de no agresión parece que no sirvió para nada porque no lo han respetado y continúan los disparos de armas de fuego en la zona limítrofe y continúan las agresiones hacia el municipio de Aldama.

Al respecto, Dora Robledo directora del Frayba, dijo en entrevista que a pesar de las firmas de acuerdo en dónde se comprometen a no más agresiones, los disparos de armas de fuego continúan entre los límites de Aldama y sector Santa Marta de Chenalhó donde recientemente terminaron la medición de terrenos en conflicto pese a esto lamentablemente continúan los disparos de armas de fuego lo que ha generado miles de desplazados con el temor de que sean alcanzados por una bala.

Agregó que es difícil calcular el número exacto de desplazados ya que algunos regresan a sus hogares pero nuevamente se van a vivir a otro lado ya que temen por los disparos de armas de fuego porque estos salen desde las trincheras donde operan los paramilitares, lo que genera temor y se ven obligados a salir de sus casas.

Según datos recabados por el Frayba han sido desplazados más de 14,700 personas entre hombres y mujeres, niñas y niños y adultos mayores en la estas regiones a lo largo de varios años, contando también a desplazados que no se van por este conflicto, sin embargo muchos se han ido de sus hogares por el hecho de que los paramilitares continúan operando y realizando disparos entre los límites en disputa.

Así también entre los límites de municipio de Chalchihuitan y San Pedro Chenalhó, siguen las agresiones de armas de fuego dirigido hacia este municipio de Chalchihuitán donde también se ha generado violencia así como miles de desplazamiento forzados, "sabemos que hay miles de desplazados pero regresan a sus casas pero eso no garantiza de que haya seguridad en sus casas, porque las agresiones que salen de Chenalhó van dirigido hacia los indígenas del municipio Chalchihuitan".