Pese a Buen Fin no repuntó ocupación hotelera en Tapachula

Contrario a las altas expectativas que se tenían con la llegada de guatemaltecos a Tapachula durante el programa El Buen Fin, la ocupación hotelera no ha tenido el repunte deseado ya que la ocupación apenas alcanzó en solo algunos hoteles el 30 por ciento.

La presidenta de la asociación hoteles y moteles de la frontera sur, Martha Beatriz Villaseñor Molet, dio a conocer que por las condiciones económicas por la que la atraviesa el vecino país derivado de la pandemia del Covid-19, no ha permitido que la llegada de visitantes sea de acuerdo a lo que se tenía estimado, pues también en Guatemala pasaron por un largo periodo de confinamiento que produjo el cierre de comercios.





Dijo que además, la lentitud en el proceso de otorgamiento de Tarjetas de Visitante Regional (TVR), la corrupción que opera en la supuesta entrega de fichas y el excesivo número de retenes que han establecido las corporaciones policiacas en carretera ha desmotivado el ingreso de guatemaltecos a esta ciudad.

Señaló que por estas condiciones que operan en los puentes fronterizos, los guatemaltecos prefieren entrar por la zona de Comitán, sin embargo, esta situación ha repercutido drásticamente en la economía de la región, ya que son ellos quienes por años han provocado el flujo del circulante.

"La afluencia de guatemaltecos no ha sido la que se esperaba, desgraciadamente el apoyo que habíamos solicitado a migración no lo hemos tenido, seguimos con los problemas de lentitud y extorsión por la TVR, es una pena, porque hemos trabajado por recibir a los visitantes chapines como se merecen z pero si no tenemos el apoyo la crisis de va complicar", abundó.

Molet Villaseñor afirmó que por estas circunstancias la recuperación económica para los empresarios de Tapachula será más lenta de lo que se esperaba, incluso se sabe para los prestadores de servicios turísticos podría durar hasta dos años en solventar las pérdidas sufridas por la pandemia.





Puntualizó que el mantener estos niveles de ocupación de cuartos de hotel no permite cubrir el pago de nóminas, de recibos de la CFE, agua, teléfono ni a proveedores, por lo que el empresario tiene que solventarlos, sin embargo, no están en condiciones de seguir soportando la crisis.

Finalmente mencionó que esperan que al cierre del Buen Fin cuando menos se pueda llegar al 40 por ciento de ocupación hotelera, por lo que piden a las autoridades del INM y corporaciones policiacas un mejor trato para el visitante guatemalteco, de lo contrario la situación económica podría agravarse para muchos comercios o empresas de la zona.