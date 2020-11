Pese a puente provisional, tráileres insisten en ingresar a la ciudad

Pese a haber sido habilitado un puente provisional en el Libramiento Sur, el paso de tráileres persiste en la mancha urbana de Tapachula.

Y es que desde hace dos semanas, que fue reabierta la circulación de esta importante vía, el mayor flujo de vehículos pesados se orientó por el sur de la ciudad, empero, algunos conductores de estas unidades que transportan mercancías hacia la frontera con Guatemala, siguen ingresando hacia Tapachula para intentar tomar el bulevar Díaz Ordaz.

La culpa no es en su totalidad de estos choferes, ya que las autoridades municipales ni Tránsito del Estado han colocado señalamientos que indiquen el paso está reabierto.

Diario del Sur conversó con uno de estos conductores, identificado como Julián, quien señaló proviene de la Ciudad de México con destino a Suchiate, sin embargo, sobre la carretera Costera y la vía internacional hacia Talismán, ningún anuncio advierte que ya se puede tomar la ruta por el Libramiento.





“Nosotros nos comunicamos entre nosotros ( traileros), pero yo que me acabo de Incorporar porque tuve vacaciones no sabía de esto, ahorita un policía me ha desviado y obligado a regresar”, expuso.

Aunado a esto, por lapsos del día no hay ningún elemento vial que oriente a los conductores, lo que repercute en gasto de combustible y tiempo para ellos.

“Es urgente que pongan aunque sea un letrero, porque así como yo hay varios compas que no saben ni para dónde agarrar”, explicó.

El ingreso de estos camiones pesados repercute en un peligro inminente para conductores de automóviles convencionales y pequeños, ya que podría originarse una accidente con resultados fatales.

Ante dicha situación, es urgente que las autoridades coloquen señalamientos en ambas carreteras, a fin de evitar que sigan ingresando a la localidad.