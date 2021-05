Piden a la SE cumplir acuerdo con estudiantes de la UPN

San Cristóbal de Las Casas.- Nehemías Martínez Pérez, vocero de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de toda la entidad, se encuentran a la espera de que la Secretaría de Educación cumpla con sus demandas que radican en la ampliación de matrículas, un alto al desmantelamiento de la institución y elegir a sus directivos de forma democrática.

En conferencia de prensa llamó a todos los universitarios a estar pendientes el próximo 8 de mayo, fecha en la que tendrán una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación y de Palacio de Gobierno.

“Estamos en diferentes instancias pidiendo que nos abran nuevas matrículas, también estamos pidiendo que se detenga el desmantelamiento de la universidad, así como también se nos dé una mejor situación, y que se elija democráticamente al director de la Universidad Pedagógica Nacional, hasta el momento no hemos tenido respuesta a nuestras demandas”, citó.

Asimismo, dijo que las demandas son de todas las sedes en Chiapas “todas estamos siendo afectadas por ese desmantelamiento, esa violación a nuestros derechos, el 8 empezamos, se espera una mesa de diálogo y si ese día no tenemos respuestas nos quedaremos plantados ahí hasta el día siguiente”.

Por último, descartó hacer bloqueos carreteros como forma de protesta, ya que es una conducta que afecta a muchos y no es propio de quienes tienen una carrera docente, “si no encontramos respuestas aquí, tendremos que ir a la Ciudad de México a buscar a otras actividades, pero no haremos bloqueos carreteros”.