Piden Abejas de Chenalhó al gobierno parar agresiones

San Cristóbal de Las Casas.- Agustín Vázquez Ruiz, Integrante de la Asociación Civil Las Abejas Chiapas México, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno, intervengan en el conflicto por el incendio que realizaron habitantes de Aldama a predios de Santa Martha Chenalhó, ya que tras un recorrido en días pasados, fueron atacados a balazos.

“Aparte de las detonaciones de arma, hicieron comentarios a través de radios de comunicación, reportando a la comandancia de Aldama que Santa Martha está disparando, cosa que no es así, porque cuando ellos anuncian a través de la radio son ellos quienes disparan”, aseguró.

Municipios Aldama incendia predios en disputa con Santa Martha

En un video compartido para El Heraldo de Chiapas desde la comunidad, acompañado por Saúl "N", comisionado de 134 comunidades del municipio de San Pedro Chenalhó, explicó acudieron al lugar para verificar cuántas hectáreas se perdieron, pero se escucharon detonaciones de arma a distancias cercanas a ellos, por lo que decidieron retirarse.

“Aldama es quienes siguen provocando pero desconocemos cuál es su estrategia, por qué disparan, no entendemos porque no permiten que los hermanos de Santa Martha entren a sus tierras, porque estamos fuera del conflicto, además mencionamos que ya no hay conflicto de tierras, ya está resuelto, está pendiente algunos detalles, ya no es mucho el detalle”, aseveró.

Saúl "N", comisionado de 134 comunidades, reafirmó que les dispararon pero afortunadamente no los alcanzaron, por lo que “condenamos eso, no se que quieren los compañeros de Aldama, ya no hay problemas agrarios”.

Finalmente apuntó que los videos, fotos y todas las evidencias que encontraron en el lugar y recabados tras la visita de los terrenos incendiados, serán entregados a las autoridades de la Secretaría de gobierno, para dar credibilidad a su argumento.