Piden al Ayuntamiento transparencia en la adquisición de túneles desinfectantes

Ante las denuncias vertidas a través de redes social en donde exponen presunta corrupción en la compra de cuatro túneles desinfectantes, el presidente de la Asociación Civil Nueva Generación Vinculación Social, Alfredo de la Cruz Cordero pidió al Ayuntamiento de Tapachula transparencia en la información de las adquisiciones.

Y es presuntamente, las autoridades adquirieron en 100 mil pesos cada túnel desinfectante, cuando estos equipos tienen un costo entre 40 mil y 50 mil pesos, por lo que indicó que no es posible que en el gobierno de la llamada "Cuarta Transformación" aún continúen las viejas prácticas de corrupción.





Tres de los cuatro túneles desinfectantes que se compraron no funcionan/ Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Dijo que de inicio, el Ayuntamiento derrochó recursos en equipos que no funcionan, ya que la Secretaría de Salud Federal a través de un comunicado publicado en el mes de abril no recomendó el uso de túneles o arcos desinfectantes, al considerar que no existe evidencia sobre su eficacia.

Señaló que como ciudadanos han buscado información en el portal de transparencia, pero las autoridades no han publicado nada sobre la adquisición de los túneles desinfectantes, pese a que tienen como bandera el combate a la corrupción.

"Se presume que para la adquisición de los cuatro túneles desinfectantes no hubo licitación, sino que fue una adjudicación directa, además no se contó con la aprobación de los regidores, ya que no fue notificado en una sesión de cabildo, y tal parece que así fue, ya que no hay información, no hay transparencia con las autoridades", sostuvo.

Enfatizó que se tiene conocimiento que los túneles desinfectantes fueron adquiridos con un empresario hotelero del centro de la ciudad, por lo que deja entrever que hubo corrupción tanto en la compra, ya que el precio fue incrementado de manera considerable.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Por su parte, Marco Antonio Mazariegos, presidente de la colonia Centro, lamentó que en el gobierno de la cuarta transformación prevalezcan las prácticas de corrupción que tanto criticaban, por lo que la transparencia que tanto pregonan solo es una demagogia, ya que es un "secreto a voces" que a todos los proveedores del ayuntamiento les piden el famoso moche, por ello, optan por inflar los precios de insumos o productos.