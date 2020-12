Piden cambio de línea telefonía por constantes bloqueos en Oxchuc

San Cristóbal de Las Casas.- El ayuntamiento de Ocosingo, solicitó al Director del Centro de Atención a clientes con sede en la ciudad de Ocosingo de la empresa Radio móvil Dipsa S. C. de C. V “Telcel” solicitó se les considere la instalación de otras rutas de la fibra óptica por otras zonas que no se vean afectados por los constantes bloqueos que se suscitan en el tramo San. Cristóbal-Ocosingo, como los recientes en el municipio de Oxchuc que los dejó 6 días incomunicados.





En un escrito, piden que “la línea de fibra óptica pase por otra zona, o en su caso que la línea provenga de otro municipio y/o estad sin que tenga que cruzar el territorio de Oxchuc”, considerándose el gran numero que desde protestas que desde hace años han causado la caída del servicio de comunicación en Ocosingo, cuando los manifestantes derriban árboles para dicho fin.

“El último de los casos por lapso de 6 días (del jueves 17 al martes 22 de diciembre de diciembre del 2020), daño colateral derivado de temas sociales en donde pobladores de algunos municipios vecinos como es el de Oxchuc, ocasionan ataques constantes a las líneas de fibra óptica que corre sobre la vía San Cristóbal-Ocosingo (carretera 186), causando con ellos que el municipio de Ocosingo así como vecinos nos quedemos sin servicio de telefonía celular”, suscriben.

A sabiendas que el municipio de Oxchuc no parará de manifestaciones, y que dichos actos son parte de una presión a instancias de los tres niveles de gobierno, urgen la modificación de línea de telefonía, pues se sabe que este hecho violenta el derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación.





