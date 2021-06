Piden castigo para responsables de la muerte de hombres calcinados

San Cristóbal de Las Casas.- Familiares y amigos de quien en vida respondiera al nombre de Francisco "N", así como Eyder, Agustín y José Luis “N”, localizados calcinados al interior de una unidad el pasado 17 de junio muy cerca de Jiquipilas, pidieron justicia tras una manifestación pacífica en la explanada de la Plaza Catedral de San Cristóbal.

Al respecto, Verónica "N", hermana de Francisco "N", dio a conocer que estos cuatro “asesinados” se suman a otros 3: Tiburcio "N", Héctor "N" “emboscados” el pasado 31 de Octubre de 2019, a las 10 de la noche de regreso a su rancho San Antonio en el municipio de Ocozocoautla, además de un elemento de la policía “Bernardo”, después de un desalojo en mayo de 2019, y “tras un recuento de los daños fueron emboscados policías”.

Francisco "N", Eyder, Agustín y José Luis “N”, salieron a las 12 del día de las oficinas de una ampliación de declaración en la ciudad de Ocozocoautla, y al ir al Rancho, ya no se supo de su paradero, en el transcurso de la noche les notificaron el hallazgo de la unidad quemada con ellos al interior.

Aseguró que Francisco "N", había platicado con sus familiares para donar una extensión de terreno cerca de la carretera, para poder instalar un destacamento de la policía para que con esto se garantice la seguridad en esta zona, pero ya no pudo concluirlo.

Indicó que las personas que se han apoderado del predio se encuentran en el conocido Cerro El Brujo, y los calcinados fueron encontrados en la entrada del Rancho, no en la parte alta, “eso quiere decir que están en todo el predio. Si pueden dar con alguien que de información sobre lo que ocurrió y que pueda haber justicia que se aplique la legalidad”.





Informó que las autoridades apenas están identificando a los cuerpos y es parte del proceso donde se tiene que involucrar autoridades federales en la ciudad de México, y podrían haber resultados dentro de 2 o 3 semanas.

“Pedimos justicia y que no haya impunidad de ningún grupo que se esté apoderando y justicia no solo por los cuatro, sino por Tiburcio Fernández, Héctor Eduardo Serrano Mandujano, que a dos años de los hechos no hay información, no hay nada que de con el paradero de quienes cometieron el asesinado”, subrayó.

Urgió la intervención de las autoridades junto con las federales para que en esa zona haya paz, ya que no solamente el predio de su familia que son alrededor de 200 hectáreas no son las únicas invadidas, sino de otras personas y son al rededor de 50, 60 hectáreas de las cuales las persona invirtieron su recurso y les fueron robadas.