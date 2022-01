Piden docentes analizar regreso a clases por incrementos de casos de Covid-19

La aplicación del refuerzo de la vacuna para el magisterio en Tapachula empezó flojo en su primer día, ya que los docentes no llegaron como se previa a las dos sedes que se instalaron en la ciudad.

Durante un recorrido al macro centro de Convivencia y al Planetario, estos últimos designado para la aplicación del refuerzos de los docentes de este municipios se puedo constatar que los docentes no llegaron a aplicarse el biológico Moderna como se esperaba. Los pocos catedráticos que llegaron temprano externaron su molestia, ya que para poder aplicarse el refuerzo con el biológico tenían que esperar que se juntaran 14 personas.





Idelfo Díaz, mencionó que para aplicarse la vacuna tardó dos horas, ya que el arribo de los maestros fue muy poco y no se juntaba el grupo de 14 docentes. “Acá no es culpa de las autoridades porque están poniendo las vacunas, sin embargo, los que no están llegando son los docentes”, expresó.

Sobre el regreso a clases, mencionó que las autoridades deben reflexionar si se puede regresar a las aulas de manera presencial, ya que los contagios de coronavirus van en aumento y se está regresando al confinamiento. “A nivel nacional varios estados regresaron a color amarillo y en otros han suspendido su regreso a las aulas de manera presencial”, abundó.

Añadió, “En Chiapas no tenemos las condiciones necesarias para regresar a las aulas aunque tengamos el refuerzo de la vacuna, aún faltan los insumos de primera necesidad para protegerse del virus”. María de los Ángeles Córdova, profesora de secundaria, aseguró que maestros que ya estaban vacunados se siguen contagiando de Covid-19 y que los alumnos ya no están llegado a las aulas, pues se están enfermando.

Arranca flojo refuerzo de vacunación para maestros en Tapachula/ Foto: Archivo | Diario del Sur

“Nosotros regresamos con el 50 por ciento del grupo a las aulas, pero ahora ya no están llegando todos porque se están contagiando de coronavirus”. Precisó que es importante que las autoridades analicen el regreso a clases como se tiene previsto para el próximo mes de febrero por los contagios que están surgiendo.

El propio coordinador del macro centro de vacunación, Edgar Carrera Camacho, reconoció la poca afluencia de los maestros que llegaron en el primer día a este lugar a aplicarse la vacuna de refuerzo. Invitó a los maestros y maestros de Tapachula y Chiapas acudir al macro centro pues el biológico alcanza para 14 dosis.

Precisó que los maestros que gusten aplicarse el refuerzo de la vacunación solo deben llevar un documento para comprobar que son catedráticos y llenar un formato para acceder al biológico que se dejará de aplicar el 21 de enero. Las autoridades de salud también instalaron módulos de vacunación en Cacahoatán y Suchiate en los Cobach, así como en Tuxtla Chico y en Huixtla en el Conalep.