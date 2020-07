Piden justicia por la muerte de Chofer del alcalde de Chenalhó

San Pedro Chenalhó.- Familiares de quien en vida respondiera al nombre de Efraín "N", asesinado a balazos en una emboscada en contra de la comitiva del presidente municipal Abraham Cruz Gómez, la noche del pasado lunes, demandaron al Fiscal en Chiapas, así como al gobernador y presidente de la República, tomen cartas en el asunto y den con el o los responsables.

Durante el sepelio, Lucia "N", hermana de Efraín, pidió al Fiscal General Llaven Abarca que giren instrucciones para dar con el responsable de la muerte de su hermano, así mismo que se haga justicia porque no quiere que este hecho quede impune, quiere ver el apoyo de las autoridades correspondientes y que no hagan aun lado la carpeta de investigación, quiere ver el trabajo del Presidente de la República.









Quiero que me apoyen a buscar a los responsables quienes lo mataron cobardemente, el no merecía morir así, él era un hombre trabajador, quiero que paguen cada uno lo que hicieron esto,clamó.





















Enfatizó que a quien mataron deja a una esposa y madre, además que Efraín "N" solo fue a trabajar como todos salen normalmente, buscando comida a diario, y es injusto su muerte “cobarde; mi hermano ya no regresó lo mataron en el camino, lo que quiero justicia que encuentren a quienes lo mataron (asesinaron) confío en el gobierno de la República, del estado”.













Los que lo mataron no son hombres, porque no lo hicieron de frente, es un cobarde quien hizo esto, no es hombre, no se que animal, el hombre que hizo esto quiero justicia, quiero que los culpables lo encuentren, concluyó.









Se sabe que el alcalde se encuentra en un nosocomio de San Cristóbal, delicado de salud, ya que de la misma forma fue herido durante una emboscada cerca de la comunidad Las Minas, municipio de Chenalhó.

