Piden la intervención del gobierno por la intolerancia religiosa en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- Líderes de diferentes religiones entre ellos evangélicas, musulmanes, se reunieron este fin de semana para demandar la intervención del gobierno federal por la expulsión de evangélicos en los Altos de Chiapas, ya que el gobierno del estado se ha visto rebasado y la fiscalía no ha intervenido a pesar de existir 2 carpetas de investigación por la destrucción de casas en Mitzitón, propiedad de Alejandro Jiménez Jiménez.

“Vamos a estar pendientes que esto camine, hasta este momento no ha habido diálogo con el gobierno, no se que están pensando, si creen que va ver expulsiones y que no regresen los compañeros muy mal porque ya no es tiempo de continuar con desplazados, sobre todo forzados por cuestiones de la fe, ya que es uno libre de acuerdo a las garantías individuales, estamos a espera de que se investigue y su retorno a la comunidad”, dijo Esdras Alonso González, líder de la Congregación Evangélica Alas de Águila-Ejército de Dios.





Al saber que desde hace 22 años muchos han sido expulsados y no han podido retornar, agradecieron a líderes religiosos que apoyaron en las acciones en favor de Alejando Jiménez, expulsado de Mitzitón, y a quien en enero le quemaron su casa, y tas retornar sin garantías fue sacado detenido por elementos de la fiscalía Federal de la República (FGR) el pasado 17 de julio.

“Hemos pedido que el gobierno federal intervenga en este asunto, ha habido caso omiso del gobierno del estado, la historia de esto es que los hechos hablan de todo lo que ha sucedido atrás y no hemos tenido respuesta, queremos que el gobierno, sobre todo que la Fiscalía le de seguimiento al compañero en la reparación de daños y retorno”, aseveró.









Al hacer un pronunciamiento acompañado de Domingo López Ángel, representante del Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH) y otros líderes, agradecieron a todos aquellos que se sumaron a la lucha de la libertad de Alejandro Jiménez, ya que tras lograrlo, no se habían reunido.

“La iglesia evangélica conoce sus derecho y sabe que es lo que está pidiendo, no está pidiendo algo fuera del estado de derecho, está pidiendo el cumplimiento de la garantía individual en tanto al credo, creo que tanto Obrador como nacional, a nadie se le debe perseguir por cuestiones de credo, por cuestiones de la fe, en todo el país hay libertad para creer, no se debe permitir que unas minorías trastocan este derecho fundamental, y argumenten lo contrario, para eso existe una autoridad que tiene que velar por que se cumpla”, en claro Alonso González.