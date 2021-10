Piden la reparación de daños en predio desalojado

San Cristóbal de Las Casas.- Miembros de la Organización Fuerza Unida Campesina Independiente Comiteca adheridas al Frente de Organizaciones Independientes de Chiapas (FOPICH) interpondrán las denuncias civiles correspondientes en contra del ayuntamiento de San Cristóbal, por los daños causados a una propiedad que fue desalojada la madrugada del pasado miércoles con el argumento de ser una propiedad de gobierno, cuando ellos cuentan con la documentación legal.

Tras una manifestación, explicó habían instalado 17.18 locales comerciales de algunos miembros, pero en una propiedad que es privada “y no del estado ni el municipio, el estado nos pidió documentos, en vez de que nos mande a llamar, nos mandó policías fuertemente armados, dicen que vienen con una exhortación, fuimos a Tuxtla en varias ocasiones, nos pidieron documentos, en la segunda reunión entregamos el documento de compraventa, pero parece que no les convence o no es lo que quieren”.





Uno de los voceros afirmó que ya se encontraban buscando entablar una mesa de diálogo, y en vez de revisar su documentación, destruyeron los locales y se llevaron la madera y láminas que habían instalado “pero le estamos apostando al dialogo”.

“De todo lo que hicieron vamos a hacer una demanda por la vía civil, porque lo que hicieron es un despojo con violencia, vamos a entablar una demanda de manera tranquila, sabemos que va llevar tiempo y un proceso, no nos dio tiempo de presentar la documentación, se adelantaron”.

Los inconformes demostraron ser los dueños del predio con documentación / Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Como agrupación dejaron en claro no están a favor de la delincuencia y conflicto, y es por eso que han tratado de controlar a la población afectada con la destrucción de los comercios, “y por eso es urgente la atención, porque eso es una violación y necesitamos la reparación de daños”.

“P ienso que hubieron malos entendidos, alguien se precipitó, la gente está tranquila, nosotros solo estamos demostrando nuestra inconformidad, si quieren seguir así que sigan, nosotros no vamos ha hacer nada en contra de la ley, queremos seguir trabajando, ese predio tenemos documentación desde hace 20-30 años, tenemos documentos que vamos a demostrar con las autoridades”, concluyó.