Piden legalizar uso del cannabis de forma legal

San Cristóbal de Las Casas.- “Hay gente que está recetando los aceites sin tener conocimiento médico de cómo funciona la medicina cannábica; la cannabis funciona para todo tipo de animales perros, gatos, caballos, para atender enfermedades neurodegenerativas, como la epilepsia, la displasia de cadera, sobre todo el dolor, hay cosas que no se puede quitar pero sí controlar el dolor”.

Así lo comentó Adriana Flores, quien es parte de Canavet, un centro de investigadores vinculado con la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán que pertenece a la Universidad Autónoma de México, quien argumentó que los médicos veterinarios se encuentran a la espera de que la ley les permita utilizar cannabis de forma legal, para tratar algunas enfermedades en animales o para calmarles el dolor en cuestiones que son incurables.

Comentó que los veterinarios no están mencionados en los dictámenes y reglamentos del uso de la Cannabis para curar enfermedades, por lo que se encuentran impulsando que sean considerados en la ley, para trabajar con aceites de calidad médica, ya que mucha gente está lucrando con el aceite pero sin la prescripción correcta.





Y es que dijo la marihuana sirve para tratamientos de cáncer, por ejemplo en las quimioterapias los pacientes presentan vómito, lo cual disminuye el apetito, “la cannabis puede ayudar a reducir tumores, frenar el crecimiento de las células cancerígenas del cuerpo, y ayuda también cuando los animales son muy agresivos, ansiosos, eso nos puede ayudar”.

“Hemos visto resultados buenos, si es bien dosificado por un médico certificado no hay un efecto secundario, si lo hace alguien que no sabe y se pasa de dosis, la mascota puede sufrir una intoxicación; es un tratamiento que varía en cuanto al precio, son tratamientos especializados, no hay dificultad para hacer un tratamiento de cannabis, la dificultad sería en el sentido del costo del producto, no todos tienen para costear una terapia largo tiempo”.

Adriana Flores consideró que si en México hubiera la posibilidad de producir cannabis para el aceite los costos podrían bajar. “Faltan bastantes cosas de las que se podrían hablar, tenemos que ser escuchados porque hay evidencia científica favorable sobre el uso de Cannabis en animales”.

Finalmente, ejemplificó que ella atiende animales que les calma el dolor, “tengo un paciente con epilepsia, hemos visto mejoras, el número de ataques ha disminuido, el tiempo también, por eso invito a todos los veterinarios a que se acerquen a Canevet en Facebook, que busquen al veterinario Bruno Pérez, donde se puede recibir asesorías y la comunidad irá creciendo”.