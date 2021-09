Piden liberación de Ángel Ancheyta, acusado de estafar a comunidades lacandonas

San Cristóbal de Las Casas.- Blanca Esther Villafuerte pidió la intervención de las autoridades estatales y federales para liberar a su hijo Ángel Ancheyta Villafuerte, que se encuentra retenido desde hace unas 6 semanas, y es que ha sido señalado de un supuesto fraude en contra de comunidades de la Selva Lacandona.

En entrevista, dio a conocer que no ha intervenido la Fiscalía y tampoco ninguna instancia de derechos humanos, por lo que amigos y conocidos se encuentran haciendo una colecta para liberarlo, ya que supuestamente adeuda la cantidad de 850 mil pesos y temen por su vida, no por quienes lo tienen retenido sino que le han informado que posiblemente padezca Covid-19.





"Estamos luchando para que salga, quiero el apoyo y la ayuda de todos, lo inculpan porque en la comunidad Lacandona recomendó a un licenciado en materia civil, y ese abogado aprovechándose de la confianza pedía dinero que supuestamente la judicatura de aquí de San Cristóbal le solicitaban, entonces pidió varios depósitos de 200 mil pesos y nunca hizo ningún trabajo".

Señaló a Óscar Rodrigo Trujillo Cancino como el responsable de no hacer el trabajo legal por el que fue contratado por las comunidades, ya que a base de engaños le entregó documentos falsos a su hijo, "ninguna autoridad hace algo por su liberación hemos estado dialogando con ellos, estuvimos en Palenque y desafortunadamente no nos dejan coadyuvar con los comuneros, al contrario nos atienden por separado".

"Lo he visto una vez nada más, fuimos a una reunión pero al final nos negaron la entrada, en eso pedí que me dejaran ver a mi hijo, anoche en un mensaje él me envió que tiene mucha temperatura, tos, dolor de cuerpo, al parecer ya lo llevaron al médico y es sospechoso de Covid".

Finalmente, dijo que se encuentran haciendo colectas de sus conocidos y ciudadanía en general, para juntar el dinero y liberar a su hijo, por lo que los interesados en apoyar pueden comunicarse al 967 160 107 26 "varias personas me han llamado y nosotros vamos a recoger el apoyo, pero pido la ayuda de las autoridades, que investiguen a los involucrados en el fraude".