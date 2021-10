Piden periodistas en SCLC que FGR atraiga caso de Fredy Arévalo

San Cristóbal de Las Casas.- Periodistas de San Cristóbal se pronunciaron por el “asesinato” del periodista Fredy López Arévalo la noche del pasado jueves, cuando regresaba a su domicilio en esta ciudad, de una fiesta de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez.

“Se está inhibiendo la libertad de expresión artículo séptimo, el estado, el gobierno tiene la obligación de garantizar el estado periodístico el cual no está garantizado en Chiapas y ahora tampoco en San Cristóbal, las autoridades deben comenzar con garantizar esta libertad de expresión para poderle dar la información a la población, a la que tiene derecho, esta investigación para que sea creíble tiene que ser atraída por la Fiscalía General de la Republica”, dijo José Crocker.





Dejó en claro que Fredy López Arévalo no es Fredy “N”, porque tiene apellidos, y no es posible que la Fiscalía trate de cuidar un nombre cuando no se pudo cuidar la vida del comunicador, “tiene que esclarecer, porque si tiene que ver con el periodismo, corremos peligro todos”.

“La petición es que la Procuraduría General de la República traiga la investigación porque solo así vamos a poder creer en esta investigación, ya basta que cuando el gobernador venga a San Cristóbal, evite que los periodistas transmitan en vivo, nos tiene que garantizar Rutilio Escandón Cadenas, el periodismo libre en San Cristóbal y en Chiapas, como está garantizado en México”, refirió.

El comunicador Paco Muñoz, comentó que en los últimos años, ha existido represión a la expresión/ Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

Por su parte, el comunicador Paco Muñoz, comentó que en los últimos años, ha existido represión a la expresión, ya sea a comunicadores reconocidos como Fredy López, o activistas, “una situación que evidencia en la vulnerabilidad en la que estamos los periodistas y que el gobierno, debe garantizar nuestra libertad de expresión”.

Aseguró que los periodistas en Chiapas y familiares como Fredy López, se encuentran en vulnerabilidad, ya que como periodista no tienen garantías ni prestaciones, y sin embargo “se nos trata de chayoteros, de vendidos”.

Los familiares quienes no dieron su identidad por las investigaciones en proceso, han dicho que “es un jovencito” quien le disparó por la espalda al comunicador, y que por las cámaras de seguridad está identificado, además que no era la primera vez que llegaba al lugar.