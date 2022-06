Piden pruebas de ADN para localizar a joven extraviado Aurelio "N"

Familiares no tienen noticias desde hace un mes del joven Aurelio "N" de 19 años de edad, originario del ejido Puebla municipio de Chenalhó, que salió de San Cristóbal de Las Casas, el 28 de abril con la intensión de llegar a los Estados Unidos, pero se perdió en el camino en la ruta de Arizona.

La hermana dice que se enteraron del supuesto encuentro de restos humanos en el desierto en Arizona pero han pedido la prueba del ADN para conocer si se trata de su hermano o no, "no tenemos más noticias, ayer se cumplió un mes desaparecido".

Aún no sabemos nada de él, no tenemos información sobre el, sólo Dios sabe la verdad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

"Aún no sabemos nada de él, no tenemos información sobre el, sólo Dios sabe la verdad puesto que ya cumplió un mes ayer sólo Dios sabe qué pasó ya vimos la noticia sobre los restos humanos encontrados pero la verdad no tenemos información aún, lo que hemos pedido es la prueba de ADN, la verdad sólo Dios mueve montañas sobre el caso de mi hermanito".

Cuenta que desde el pasado 5 de mayo no tienen noticias de su hermano Aurelio "N", que salió de San Cristóbal de las Casas con destino a los Estados Unidos, el pasado 28 de abril viajó con sus primos Maximiliano de 18 años y Onésimo de 17 años pero se perdieron en el desierto solo que sus primos corrieron con mejor suerte; de Aurelio nunca más se supo nada.

Solicita a nombre de la familia el apoyo del Gobierno de México y de los Estados Unidos de América para localizar a su hermano / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Solicita a nombre de la familia el apoyo del Gobierno de México y de los Estados Unidos de América para localizar a su hermano Aurelio forma parte del grupo de familias desplazadas el 26 de mayo del 2016, del ejido Puebla municipio de Chenalhó, y se encontraba refugiado en San Cristóbal de Las Casas por falta de justicia y reparación del daño.

Durante la expulsión violenta su padre don Guadalupe "N" perdió la vida por proyectil de arma de fuego y no se ha hecho justicia / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Durante la expulsión violenta su padre don Guadalupe "N" perdió la vida por proyectil de arma de fuego y no se ha hecho justicia, no ha habido el castigo a los responsables del crimen, a los causantes de la expulsión, no se han reparado los daños, no se han devuelto los bienes muebles e inmuebles, el grupo de casi 260 personas expulsadas perdió casa, cosechas y tierras.

Aurelio salió en busca de mejores condiciones de vida que se les ha negado en su lugar de origen, lamentablemente dice su hermana que no alcanzó a llegar a su destino y se desconoce su paradero, lo que le habría pasado, porque la última charla que tuvo con él fue que se había perdido y se le habían perdonado los insumos en el desierto de Arizona, pese a todo lo que han vivido, cuenta que confían sus familiares que esté con vida.