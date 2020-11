Piden salida de dirigente estatal de Morena en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas.- Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pidieron al dirigente Nacional Mario Delgado Carrillo, la salida del dirigente Estatal en Chiapas, Ciro Sales Ruiz, justo cuando se realizaba una conferencia de prensa, una vez concluida la reunión de autoridades federales, estatales y municipales con el Comité Ejecutivo Estatal de este instituto político.

Al grito de fuera, un grupo de militantes, acudió y pidió la salida del dirigente estatal, al ser señalado de que se encuentra poniendo candidatos en diferentes municipios, junto con un funcionario del gobierno del estado, a lo que consideró el dirigente nacional, contradijo y apuntó ha hecho un buen trabajo.





Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas





“Hay mano negra de nuestros dirigentes, no obedecen a lo que el presidente de la república dice. Fuera Jerónima, Fuera Jerónima, ya no queremos corrupción, fuera Ciro”, refirieron varios de los militantes.

Contradictorio a su discurso, no hubo presencia de mujeres en el presídium a lo que Delgado Carrillo respondió se encontraban en otras actividades “y si, si es cierto, no vinieron las diputadas, tenían otras actividades, aquí me acompañas, ellos no me dejan solos, que quede claro, en Morena somos promotores de la equidad de género, de abrir espacios para las mujeres”.

Ante la poca disposición de las preguntas de la prensa, tras ser cuestionado si se respetarán los plebiscitos en los municipios indígenas dijo: “cuales plebiscitos, qué, si, si”, mostros su ignorancia sobre el tema ya que dijo que no se levanta la mano pues es el pueblo que lo levanta, cuando los plebiscitos es un sistema de elección a mano alzada.