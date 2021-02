Piden transparencia en Morena San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas.- "Solicitamos al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a la Comisión Nacional de Elecciones que lleven a cabo una minuciosa revisión de acciones pasadas y las realizadas en la actualidad de todos los aspirantes a las candidaturas de Morena, ya que quien sea elegido no debe haber cometido delito alguno, que no esté ligado a grupos de la delincuencia, que no haya sido un violador o golpeador de mujeres, y que sea un ciudadano ejemplar".

Así lo dijeron a conocer Militantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hicieron un llamado al Comité Ejecutivo Nacional de este instituto político para poner orden en el proceso interno para la selección de candidatos para evitar actos y políticas priístas, atípicas a la ideología de Andrés Manuel López Obrador, que se practican por parte de aspirantes como Juan Salvador Camacho Velasco, Fabiola Ricci y las mismas autoridades municipales como Jerónima Toledo Villalobos y Miguel Ángel de Los Santos Cruz.

Exigieron se ponga atención a las denuncias en redes sociales donde muestran a aspirantes a las candidaturas de Morena que han sido exhibidos de estar lucrando con la necesidad de la gente al repartir despensas.

"Como ocurrió hace días en la colonia de La Isla, o también la denuncia de que brigadas formadas con personal de la Secretaría de Bienestar acuden a colonias y barrios para inducir el voto hacia un determinado aspirante. Esperamos que la delegación regional con sede en San Cristóbal de la Secretaría de Bienestar se deslinde de estos señalamientos, ya que de lo contrario se estaría comprobando que están apoyando a un aspirante con recursos y personal de dicha dependencia de gobierno, lo que está prohibido por la ley; desechemos estas prácticas de regímenes priístas", agregaron.

Asimismo, solicitaron se dé a conocer previamente cuántas serían, en qué tiempo se harán las encuestas oficiales y qué metodología se implementará, "porque estamos viendo que varios aspirantes están financiando sondeos en redes sociales, obviamente con resultados a su favor, que confunden a la base morenista y además se observa un uso inmoral de este mecanismo y con intereses personales".

Foto: Óscar Gómez | El Heraldo de Chiapas

"Nuestro movimiento se pronuncia porque los aspirantes sean perfiles de personas honestas, pero de suceder lo contrario, que sean descartados de ser encuestados. Exigimos candidatos con trayectoria de lucha, de acompañamiento a los movimientos sociales, que no provengan de partidos que han dañado al pueblo de San Cristóbal, que no arrastren malos antecedentes, como ya lo pronunció nuestra secretaria general Citlalli Hernández Mora".

Finalmente, hicieron un enérgico llamado a quienes, desde un cargo público, se quieran reelegir, "porque no sólo no han solicitado licencia definitiva para participar en esta contienda interna de Morena, sino que además estarían utilizando a una estructura de gobierno para obtener una candidatura, eso es lo más ruin, y sólo estarían generando malestar hacia el partido Morena".