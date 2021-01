Población reacia al uso de cubrebocas en transporte público

Usuarios del transporte público son renuentes al uso de cubrebocas al abordar las unidades colectivas, lo que representa un riesgo para las viajeros que a diario utilizan este medio de traslado desde distintos municipios hacia Tapachula, para llegar a sus centros de trabajo.





A esto se suma la irresponsabilidad de algunos choferes de colectivos de las asociaciones que transitan en Tuxtla Chico, Cacahoatán, Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, entre otros, mismos que burlan los puestos de revisión que se forma intermitente se han colocado en la entrada a Tapachula, por la glorieta de Bonanza, y en terminales de dichas organizaciones transportistas.

Algunos choferes que sí han cumplido con las indicaciones de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Transporte, señalaron que las multas van desde los 90 salarios mínimos hasta amonestaciones más fuertes, que pueden derivar en la suspensión de la licencia de conducir, pero no toda la responsabilidad está en manos de ellos y hacen un llamado a la población para acatar las normas.

Edgar Salinas, conductor de combi, expuso que en la unidad que maneja han sido colocados avisos sobre el uso obligatorio del cubrebocas, por lo que si alguien intenta ascender sin este utensilio de protección, se le niega el acceso al vehículo.

“He recibido hasta insultos por parte de personas que dicen que me van a denunciar, pero si no hacemos esto los contagios seguirán en aumento, incluso hay algunos compañeros que no razonan que deben de usar el cubrebocas y no lo exigen y tampoco ellos lo usan”, señaló.





Foto: Eduardo Torres | Diario del Sur





Chiapas regresó al semáforo amarillo este sábado 16 de enero, debido al rebrote de contagios que se viven en la entidad y en las principales como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Según Transporte Estatal, los operativos persistirán pero se trata más de hacer consciencia social, ya que la mayoría de las personas que se ven en las unidades colectivas sin cubrebocas, son personas de la tercera edad. Otros municipios como Tuxtla Chico y Pijijiapan, han implementado el uso obligatorio del cubrebocas en sus calles y al momento de utilizar cualquier modalidad de transporte público, que va desde mototriciclos hasta combis.