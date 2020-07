Pobladores de las Piedrecitas advierten en cortar el suministro de agua

San Cristóbal de Casas.- Pobladores de las Piedrecitas, advirtieron a habitantes del Ejido Agua de Pajarito de este municipio, que si destruyen una iglesia y escuela violando un acuerdo añejo que mantienen, ellos les cortarán el servicio de agua, ya que ellos mantenían un acuerdo de mantener un templo y una escuela desde hace muchos años.

En conferencia de prensa, explicaron que ellos tienen actas de acuerdo firmados desde hace años donde los pobladores aceptaron respetar que ellos hubieran edificado una escuela y una iglesia entre los límites de ambas comunidades, pero más del lado de Agua de pajarito, pero el pasado 8 de diciembre del año 2019, firmaron un nuevo acuerdo donde ya no quieren respetar y quitar esas edificaciones.

Y es que se han enterado que los acuerdo era que una vez concluido el ciclo escolar iban a tirar la iglesia y la escuela, pero no se acordaron el acuerdo firmado, y a pesar de que han pedido el apoyo de la presidenta, no lo han obtenido y han tenido que buscar el respaldo del de la secretaria agraria en Chiapas.









Los pobladores de Agua de Pajarito han argumentado que usarán ese espacio de tierras no mayo a un cuarto de hectárea, para repartirlo a los hijos de los ejidatarios, “pero no es así porque no es una hectárea, es poco el terreno, nuestros antepasados firmaron un acuerdo que se iba respetar durante que viviéramos, lo que quieren es demoler los dos inmuebles”.

“Nuestro acuerdo era respetar, nosotros construíamos y les dábamos agua, pero ahora si nos tiran la escuela, y la iglesia, les cortamos el agua, porque ambos nos beneficiamos”, dejaron en claro.

Finalmente pidieron la intervención de las autoridades los respalden, ya que ellos buscan el dialogo y no confrontarse.