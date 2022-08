Pobladores de Oxchuc se niegan a recibir láminas por Copladem, aseguran que es una miseria

Continúa conflicto entre dos grupos en el municipio de Oxchuc, esto se generó a raíz de el apoyo que está repartiendo el presidente del concejo municipal, ya que hay grupos que están aceptando esto, mientras que otros grupos aceptan el apoyo pero de el opositor, por lo que se niegan a recibir el apoyo a través de Copladem.

Y es que opositores del presidente del concejo municipal de Oxchuc se niegan a recibir las 10 hojas de láminas que está entregando la autoridad local a través de Copladem, según ellos señalan que es una miseria que está otorgando hacia miles de tseltales.

Este mismo grupo que esta inconforme exige que el apoyo no es ese, ya que es de 40 hojas de lámina, así como lo han hecho años atrás, por lo que han dicho que este apoyo no lo recibirán; asimismo consideran que ya es justo que se nombre la autoridad por usos y costumbres, y a mano alzada para que ya no haya más nombramiento de concejo municipal en Oxchuc.

Señalan que en los próximos días saldrán nuevamente a las calles para exigir al congreso del estado desaparecer el concejo municipal / Foto: Pobladores





Por lo que exigen al IEPC fijar hora y fecha para nombrar a mano alzada el presidente municipal ya que este pueblo de Oxchuc ya no permitirán más nombramiento del concejo municipal, "porque únicamente se han dedicado a saquear el pueblo, y a su gente entrega una miseria apoyos". Abundaron

Mientras la gente de Yochib municipio de Oxchuc, seguidores del concejo municipal Luis Sántiz Gómez, festejan el apoyo sobre la entrega de 10 láminas, porque ellos señalan que con este apoyo que entrega la autoridad local les ayuda mucho para las necesidades de cada familia, ya sea para construir una pequeña casa con techo de lámina o simplemente los venden.