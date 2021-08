Pobladores de Pantelhó temen que hayan nuevos enfrentamientos

San Cristóbal de Las Casas.- Pobladores de Pantelhó que continúan viviendo en la cabecera municipal, y otros que han retornado después del enfrentamiento que se dió el pasado 7 de julio entre el grupo que se hace llamar “auto defensa Los Machetes” y “ Los Herrera” en el que resultaron varios muertos y lesionados del que jamás fueron reportados, han dicho que hay el temor de un nuevo enfrentamiento por lo que han colocado banderas blancas en sus fachadas, así como leyendas con la frase Pantelhó quiere Paz”, ya que además han visto sobrevolar en las montañas aledañas avionetas que no tienen colores institucionales.

Tras un sondeo el pasado martes en el que se llevó a cabo una mesa de diálogo entre una comisión de pobladores y representantes del gobierno federal y estatal, así como organismos no gubernamentales, los pobladores coincidieron que el miedo no es que habitantes en su mayoría indígenas de 86 comunidades se hayan apoderado o hagan presencia en la cabecera y la presidencia municipal, sino que han visto como hay sobrevuelo de avionetas en las montaña y temen al que grupo contrario ingrese.

“Fue que vi como en los cerros vuela una avioneta que no es del gobierno, tengo miedo que haya otro enfrentamiento porque esa vez si hubieron muertos pero nadie dijo nada, los subieron en camionetas y se los llevaron, nosotros nos escondimos como pudimos y le pedimos a Dios que no nos pasará nada, he vivido toda mi vida aquí y no había pasado nada similar, no saber qué pasó con nuestra familia también nos causó tristeza, por mis papás, gracias a Dios todos estamos bien” narró una de las pobladoras que se emite su identidad por cuestiones obvias.

Son varias las familias de los señalados como Kashlanes o mestizos los que han tenido que ofrecer alimentos y albergue a la gente que mantiene guardias en la cabecera “queremos que esa gente sepa que no somos gente de problemas, les hemos dicho que no podemos huir y que respetamos su movimiento pero que nos dejen vivir aquí, no tenemos donde ir o a dónde huir, mi familia nunca se ha metido en la política porque sabemos cómo es y cómo terminan, por eso nosotros queremos que sepan que somos sus amigo a cambio de nuestra seguridad”.





Lee también: No hay condiciones para retorno de desplazados a Pantelhó: Frayba





Y es que son varias las familias de la cabecera que sin garantía han retornado a la cabecera municipal “arriesgándose” como lo dicen, a qué en cualquier momento ingresen a sus viviendas vinculandolos con el grupo “Los Herrera” que es a quienes buscan desaparecer del pueblo, y aunque muchos tienen solo el apellido, “ni tenemos nada que ver con las autoridades municipales, somos ajenos a ellos y ni familia somos a pesar de tener un apellido parecido, pues es un apellido que se distingue en la cabecera, desconozco porque”.

“Rumores, rumores es lo que diario escuchamos, dicen que el líder del Grupo se está reorganizando, que si se están reforzando, pero no hay nada cierto, eso es lo que se rumora en el pueblo, y por eso están las guardias en la entrada y salida del pueblo, creímos que con la llegada de la Guardia Nacional, El Ejercicio y la Policía nos sentiríamos más seguro, pero no fue así, quemaron casas y ellos no se metieron, gracias a Dios se calmó la gente y ya está tranquilo, parece que ya están negociando y ojalá ya se normalice Porque ahorita da miedo caminar por las calles” refirió una de las consultadas.

En varias casas de la avenida Ignacio Zaragoza, que comunia o es la entrada directa a la Cabecera o presidencia, se observa una veintena de casas con banderas blancas y leyendas de paz, y por el contrario varias casas bandalizadas y quemadas donde se aprecian leyendas como “ la venganza es dulce” y algunas con sellos de “bien asegurado” con números de investigación y control judicial que se entiende es un trabajo de la Fiscalía, y pocas de las casas que no fueron quemadas el pasado 26 de Julio cuando ingresaron “Los Machetes” y la comisión de comuneros quiénes argumentaron fueron cateadas “ casas de sicarios”.

Al ser cuestionados sobre la gente que se fue, uno de los pocos pobladores que aceptaron platicar argumentaron que algunos si son cercanos al municipio y otros no, algunos son políticos o ex Autoridades municipales y algunos se fueron por el miedo que causó ver a la gente armada “de hecho un vecino que ya regresó tuvo familia en Acteal, dónde murió mucha gente, y por eso huyó, pensó que iba a ver muertos por la llegada de los militares”.

Esperan que con el inicio de las negociaciones, y que el gobierno atienda las demandas, se normalice la paz, pues muchos negocios no han podido abrir, y cuando salen por mercancía son revisados y es poco lo que se puede cargar “porque son contados los taxistas que nos trasladan, como que son sus conocidos porque algunos prefieren no venir hasta aquí o han dejado de trabajar, y a veces pagamos viajes especiales, las cosas las traemos de Chenalhó o otras hasta San Cristóbal, los camiones de la Coca, Pepsi no entran”.