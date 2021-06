Pobladores denuncian que el entronque de Saltillito es peligroso

Villa Comaltitlán.- Nuevamente, habitantes de la Colonia, Lázaro Cárdenas, y Saltillito, denunciaron que la salida que enlaza con la carretera costera, se ha vuelto en un sector inseguro.

Los colonos, mencionaron que ya están aburridos y desesperados de estar pidiendo al gobierno municipal, para que reactive las luminarias que dan acceso a estás colonias, ya que desde hace varios meses quedaron en penumbras y esto ha generado inseguridad y hoy viven con el temor de ser asaltados por sujetos ajenos a este sector de este municipio.





Local Más de 300 mil tuxtlecos en riesgo debido a las fuertes lluvias





Agregaron que se han registrado asaltos contra féminas que además han querido abusar sexualmente de ellas, ya que la entrada está en las oscuras y esto ha dado pauta a que la delincuencia haga de las suyas.

Apuntaron que prácticamente el módulo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que se instaló en Saltillito, no ha dado resultados ya que cuando han requerido de auxilio, no acuden, bajo el argumento que no hay unidades móviles disponibles, y esto en realidad les ha causado molestia ya que todo indica que no hay garantía de Seguridad en esta área de este municipio.

Ante esto, apuntaron que tendrán que realizar acciones más drásticas tal y como lo hicieron cuando exigieron que les pavimentaran esta vía de tránsito, ya que de esa manera el gobierno municipal, hizo compromisos pero en este caso argumentaron que el alumbrado público es de mucha importancia por la Seguridad de los pobladores.