Causa polémica video de niño manejando un vehículo en la autopista en San Cristóbal

Chiapa de Corzo.- Los niños indígenas suelen cometer o realizar ciertas curiosidades en las comunidades y municipios indígenas de la región Altos de Chiapas, y es que un video circuló a través de vía WhatsApp donde ha causado polémica e indignación de la población, el cual fue visto por el tramo carretero de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez conduciendo un vehículo a su temprana edad.

Lo anterior, el pequeño de escasos 13 años de edad fue grabado por los mismos familiares manejando un vehículo sobre el tramo carretero de cuota, a la altura de la caseta de peaje de Chiapa de Corzo, de acuerdo a su dialecto natal indica que con una velocidad conduce a 200 kilómetros por hora, y con una sonrisa conducía esta unidad sin temor a que sea sancionado por una autoridad.

Mientras sus acompañantes son mayores de edad grabando al pequeño, se sabe que en las comunidades indígenas desde temprana edad les enseñan a conducir vehículos, a trabajar la milpa, los terrenos, la cosecha del maíz y flores, desde muy temprano salen a vender en los mercados del estado de Chiapas.

El pequeño a través del video se observa que está detrás del volante, y a su corta edad para ellos es un trabajo que realiza conduciendo este vehículo, mientras las ciudadanía y automovilistas demuestran su inconformidad debido a la incapacidad de los padres al ponerlos detrás del volante ya que esto podría ocasionar accidentes, porque en este tramo carretero se han registrado percances lamentables.

Los automovilistas que circulan cientos en esta vía de cuota, señalan que esto significa que no hay vigilancia en la carretera por parte de la Guardia Nacional División Caminos, así también se sabe que este pequeño es originario del municipio de San Juan Chamula ubicado en la región Altos de Chiapas, para ellos es una diversión manejando un vehículo a su temprana edad, “pero no saben que corre un peligro, los padres deberían de prohibirles y no mandarlos a la muerte”.

