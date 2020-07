Policías municipales presuntamente agreden a pobladores de la comunidad El Pinar

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la comunidad El Pinar, denunciaron que fueron agredidos con gas lacrimógeno por elementos de la Policía Municipal al mando de Félix Penagos, justo cuando ellos acudía a verificar que un detenido que reincidía en portación y agresiones con arma de fuego, fuera puesto a disposición de las autoridades competentes.

En rueda de prensa, Pablo Pérez Sántiz, ejidatario de la comunidad El Pinar Cuxtitali, explicó que con un grupo de personas encabezados por Pascual Pérez Gómez, sostuvieron una discusión por un altercado vehicular que se dio la tarde del pasado miércoles, pero llegaron al acuerdo de que cada uno cubriera el daño de su vehículo, sin embargo Pascual Pérez lo amedrentó con arma de fuego por lo que pidieron fuera puesto a disposición.









Recordó que en el 2016, Pascual baleó con tres disparos al Fidel Sántiz Méndez, por lo que en ese entonces hicieron un acta de acuerdo donde entre otros temas, acordaron que si reincidía sería entregado a las autoridades lo que sucedió el pasado miércoles, pero al acudir a preguntar, la policía municipal los recibió con agresiones.









En San Cristóbal no hemos disparado, fuimos agredidos por la policía, pero no llegamos a liberar a delincuentes, a detenidos, fuimos a entregar a detenidos que se encontró armados en la comunidad, nos aventamos gas lacrimógeno y hubo disparos de arma de fuego, gracias a Dios no hubo lesionados porque nos despejamos, recibimos una llamada de la fiscalía que nos atendió, dijo.













Aseguró finalmente que la presidenta de San Cristóbal Jerónima Toledo, se encuentra aliada con un grupo de líderes de mercados para cuidar sus intereses, y propiciar en contra de ellos; “lo que nos molesta es que nos tachan de invasores, pero yo solo tengo voz y voto, no soy representante, soy un ejidatario más”.

