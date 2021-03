Por incumplimientos del alcalde, bloquean Teopisca - Comitán

San Cristóbal de Las Casas.- Ante incumplimientos del presidente municipal de Teopisca por obra social de la Colonia 24 de Junio, decenas de persona acordaron realizar un bloqueo sobre el tramo carretero Teopisca- Comitán, a la altura de la comunidad La Campana.

Fue pasada las 07:40 horas que después de una asamblea, los comuneros determinaron cerrar el tramo carretero ya que argumentan el presidente municipal no los atiende y les da largas en sus obras, por lo que han advertido que de no haber una respuesta de parte de gobierno, no abrirán la vía.

"Derivado a la falta de cumplimiento de los compromisos que tiene el presidente municipal Abel Tovilla Carpio con diferentes grupos organizados, a la fecha no da cabida al dialogo, nos vemos en la penosa necesidad de tomar otras acción para manifestar nuestra inconformidad y buscar que la autoridades competentes intervengan para dar cumplimiento a dichos acuerdos", citan en un volante que reparten en el punto bloqueado.

Aseguran saber las molestias que causa la acción a terceros "lo cual nos disculpamos ante ustedes, pero desgraciadamente nos han orillado a tomar esta decisión y de esta forma sea posible que el presidente actual Abel Tovilla Carpio tenga a bien dar cumplimiento a sus compromisos, los cuales tenemos documentos firmados por parte de él y no es posible que haga oídos sordos a su pueblo que le brindo el apoyo cuando él lo necesito".

Y es que desde hace varios meses, varias comunidades se han manifestado por la falta de cumplimiento del edil, y aseguran que de las promesas de obras firmó minutas donde se comprometió, e Incluso por eso hace unas semanas le hicieron destrozos en su domicilio y han tenido a funcionarios, porque hay el temor que se vaya y no les cumplan.