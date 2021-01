Por migración de jóvenes campesinos peligra la agricultura en Chiapas

Campesinos de Tapachula lamentan que el Gobierno Federal mantenga un desinterés total al no brindar oportunidades de empleo profesional a sus hijos, y en consecuencia decidan emigrar hacia el norte del país e inclusive intentan llegar al suelo estadounidense.

El líder de la Confederación Nacional Campesina, Indalecio Flores Bahámaca indicó que el presidente López Obrador está más preocupado por darles empleo a los migrantes, mientras que los hijos de campesinos que se esforzaron en culminar una carrera profesional no encuentran una fuente de trabajo.

Asimismo, agregó que son cada vez más los hijos que salen de las parcelas a buscar un porvenir en la ciudad, lo que origina que el campo esté en el abandono, porque los campesinos ya están viejos y no hay quien trabaje la tierra; por lo que el gobierno debe hacer la estrategia adecuada para reactivar el campo, a través del regreso de programas vinculados a la producción.

Añadió que hay muchos factores que originan la falta de deseo en los jóvenes de seguir trabajando las tierras de sus padres, lo que significa que en hay un futuro incierto para el trabajo rural en los próximos años.

Actualmente los jóvenes se están preparando para tener un mejor nivel de vida, pero desafortunadamente saben que con el campo sólo encontrarán pobreza y necesidad, porque el gobierno no ha sabido visualizar el impulso que requiere el sector agrícola.





Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur

También afirmó que el gobierno federal ha frenado el interés de mantener instancias como los fideicomisos para otorgarles crédito a los productores, en cambio, les ofrece una solvencia crediticia con una tasa de interés todavía más alta que la banca privada, por lo que miles de campesinos han rechazado el ofrecimiento gubernamental.

Puntualizó que ante esta situación, es necesario que los gobiernos le apuesten a mejorar las condiciones de los campesinos y sus hijos, para que estos no emigren a otras ciudades del país o a Estados Unidos, asimismo, de no atenderse este fenómeno en poco tiempo, el país no tendrá más remedio que importar todos los productos alimenticios que consume.