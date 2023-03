Por "Muro de la vergüenza", alumnas de la prepa 1, Tapachula son víctimas de represalias

Las alumnas y alumnos de la Preparatoria Número 1 de Tapachula protestan por que los maestros no les quieren dar clases, luego de que pusieran un tendedero de la vergüenza para conmemorar el día internacional de la mujer y al ser la voz por la violencia que sufren en las aulas.

Los alumnas señalaron que están cansadas del acoso que sufren de parte se los catedráticos y de la violencia psicológica que viven al interior de la institución educativa, con consignas de “con falda y pantalón respétame cabrón”, “somos malas podemos ser peores”, “los maestros no me cuidan me cuidan mis amigas”, “si tocan a una tocan a todas”.

Las alumnas y alumnos señalaron que este problema viene de generación en generación, pero no se hace nada para solucionar el problema que viven los alumnas y alumnas.

Padres de familia comenzaron a concentrarse a las afueras de la institución y pedir respuestas a los directivos, ya que los alumnos dieron a conocer que no les estaban dando clases y tampoco los dejaban salir de la escuela, por esto, piden que los maestros les den la cara y les digan que están pasando, ya que algunos semestres suspendieron clases.

Los madres de familia pidieron que no se tome represalias en contra de las alumnas que solo expresaron su inconformidad por lo que viven diariamente, además, señalaron que en la escuela hay muchas anomalías que los maestros no explican y piden que ya tomen cartas en el asunto, pues ya no quieren que a sus hijas e hijos sigan sufriendo este problema de violencia.

Cabe hacer mención que, fue el pasado martes cuando alumnos y alumnas de la Preparatoria 01 de Tapachula colocaron un “Mural de la Vergüenza”, a la afueras de dicha institución, todo esto fue de manera anónima, y derivado de la presunta violencia que viven por parte de docentes en esta escuela.

Los alumnos señalaron que en un principio el mural fue colocado al interior de la escuela, pero el director lo mandó tirar, por ello, optaron por ponerlo en las paredes de afuera, para que dar a conocer a la ciudadania lo que pasa al interior de la escuela.