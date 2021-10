Por pandemia y migración incrementa prostitución en Tapachula : Brigada Callejera

Derivado de la crisis económica y humanitaria que se ha recrudecido en los últimos meses, se ha incrementado la prostitución en la vía pública de Tapachula en más del 50 por ciento, afirmó la presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid Romero.

Dijo que están realizando un diagnóstico en diversos puntos de la ciudad para conocer cuántas personas ejercen el trabajo sexual y en lo que se refiere a la prostitución en la vía pública en la zona conurbada anteriormente había unas mil mujeres que se dedicaban a ejercer la prostitución, hoy hay más de mil 500, incluyendo migrantes.





Señaló que la cifra es una parte de las personas que se dedican al trabajo sexual, ya que faltan incluir los bares, cantinas, table dance e incluso redes sociales, aunque no se trata de justificar el motivo hay un alto porcentaje de personas que perdió su empleo y que tiene que cumplir con el pago de renta, servicios y alimentación de sus hijos, otras más que no cuentan con documentos que les piden en las empresas comercios o establecimientos y no les queda más opción que dedicarse a esta actividad.

Refirió que las condiciones económicas son difíciles derivadas de la crisis sanitaria, tras la pandemia muchas de las mujeres que habían abandonado la actividad volvieron a ejercer el trabajo sexual y han regresado a las calles, otras muchas se iniciaron en la actividad a raíz de la crisis.





Dijo que las mujeres que se dedican al trabajo sexual no cuentan con ningún tipo de apoyo de las autoridades, por el contrario la sociedad la violenta y las estigmatiza, por ello dijo que su organización se dedica a la ayuda, a exigir el respeto como seres humanos ya que la necesidad empuja a muchas a trabajar en la clandestinidad.





Indicó que por la falta de clientes el ingreso de las trabajadores sexuales se ha reducido en un 70 por ciento consecuencias de la pandemia, lo cual les afecta drásticamente, y que no pueden subsanar sus necesidades básicas.

Madrid Romero indicó que en Tapachula en el caso de los migrantes que no hablan español y que cuentan con recursos porque sus familiares se los envían desde Estados Unidos, el idioma no ha sido una barrera, con dinero y con señas contratan el servicio.

Cabe hacer mención que en apoyo a las trabajadoras sexuales, Brigada Callejera hizo entrega de despensas y ayudas a las mujeres que se dedican al trabajo más antiguo del mundo.