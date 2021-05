Por posible extorsión lo detuvieron: familiares del médico Salomón

San Cristóbal de Las Casas.- "Se le acusó de violación por parte de una paciente, ahí hubo intercambio de palabras hasta que él accedió ir con la autoridad a aclarar el asunto, pero llegó un grupo de choque que incitó el linchamiento de mi hermano, entonces a los minutos llegan elementos policiacos y se lo llevan a la Fiscalía Indígena donde permanece tres días, los grupos de choque se interpusieron para que no viéramos a mi hermano y designáramos un abogado, nos intimidaron con mensajes se texto, considero que ya tenían planeado todo".

Así lo aseguró, Xóchitl Quetzal López Guzmán, hermana del médico Salomón vinculado a proceso acusado de abuso sexual, dio a conocer que el trasfondo de este caso radica en que miembros de una organización social quieren extorsionarlos y se encuentran presionando a las autoridades de forma violenta para no liberar a su hermano.

Policiaca Marchan en defensa del médico Salomón López

Acompañada de pacientes y allegados del médico Salomón, declaró en conferencia de prensa que su hermano fue detenido por la presión de una supuesta organización social "desde el inicio todo fue muy irregular, su detención fue arbitraria afuera de su domicilio, dónde se le acusó de violación, pero no existía una orden de aprehensión, ni una denuncia previa".

López Guzmán dijo que en realidad los quieren extorsionar para retirar los cargos. "Las mismas pacientes de mi hermano organizaron una manifestación pacífica para pedir su liberación; y en el lapso que se cumplían los tiempos del proceso nunca nos dejaron poner un abogado, no hubo una buena comunicación nos pusieron muchas trabas, nos impusieron el abogado, y el que estuvo con nosotros no aparece en la carpeta de investigación por lo que hay una gran anomalía".

Finalmente indico que su hermano se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, "es lo que no entendemos, ahí hay una violación a sus derechos humanos, porque se da en un entorno de anomalías, queríamos hacer un conferencia de prensa afuera de la Fiscalía se nos reprime frente a ellos, no nos dan auxilio y luego se enturbia todo y hora después lo trasladan, esto es una extorsión, tenemos todas las pruebas, cámaras de video, hay muchas pruebas que no se están metiendo a favor de mi hermano, pero hay muchas trabas".