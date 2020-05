Prende alarma 22 casos de suicidios en la Región del Soconusco

Tapachula, Chiapas. De enero a la fecha se han registrado 22 suicidios, entre ellos tres menores de edad, dos de 13 años y una de 16 años, lo que ha prendido la alarma para las autoridades y realizan las investigaciones.

La Psicóloga Sandra Janet Argueta, explicó que el suicidio tiene especial relevancia porque implica que el individuo que lo lleva a cabo, ejerce una forma extrema de violencia contra sí mismo.

Tiene profundas implicaciones sociales porque quien toma esta decisión, ha llegado a extremos existenciales que colocan al suicidio como la única salida a una situación dada.

Cuando aumentan sus tasas, probablemente la sociedad está pasando por algún tipo de proceso que tiene una forma de manifestarse en el suicidio. Asimismo, se le puede ver como un problema epidemiológico que no está siendo debidamente previsto y atendido.

En los últimos 50 años, el fenómeno ha tenido una dinámica creciente en México, sobre todo entre los jóvenes en edades activas y entre los hombres ancianos.

La tasa de suicidios en México es menor que la de otros países con similar o mayor nivel de desarrollo que el nuestro. Todo lo anterior nos lleva a reflexionar sobre cuáles han sido los fenómenos sociales y económicos relevantes a partir de 1950 que podrían haber provocado este aumento en el número de suicidios en México.

Tres menores de edad, jóvenes de 10 a 30 años y adultos de 35 a 64 años se han quitado la vida.

En la región de Tapachula, 22 personas se han quitado la vida, entre los que destacan tres menores de edad, Una en Valle Verde y la otra niña en el Cantón Pumpuapán, así como una menor de 16 años de edad, que tomo herbicida y falleció en el hospital.

Pero también se suman, un joven de 18 años de Mapastepec, que se quitó la vida por tomar herbicida, uno en el ejido Álvaro Obregón y el segundo en la colonia el Rinconcito de Tapachula.

La persona del ejido Álvaro Obregón de 65 años de edad y un joven de 19 años de la colonia el Rinconcito, en la colonia los Pinos un joven de 19 años de edad, quien se ahorcó en el interior de su domicilio.

Las cifras de jóvenes han sido escalofriantes, donde también se han sumado tres migrantes, uno de origen hondureño de 28 años, un cubano de 35 y un salvadoreño de 22, quienes al no conseguir el sueño americano se han quitado la vida en el interior de las viviendas en la que rentan.

El municipio de Cacahoatán y Tuxtla Chico, también se encuentran en las estadísticas en el barrio Guadalupe, un joven de 20 años de edad, se ahorcó, en el interior de la casa.

En Tapachula, en una casa en la zona media alta de Tapachula, una persona de 45 años de edad, se encontraba solo en su casa, cuando optó por quitarse la vida, ahorcados con un lazo que amarró en la viga y la otra parte en su cuello, otro caso de otro campesino se registró en el ejido el Chaparral, donde un guatemalteco, de 22 años de edad, se quitó la vida, ahorcándose en el cuarto donde vivía, al amanecer localizaron el cuerpo.

Los municipios donde se registraron casos, en Mazatán 1, Huehuetán 1, Huixtla 1, Escuintla 1 y Acapetahua, 1 se registrado 5 casos de suicidio, las edades fueron de 35 a 48 años de edad, quienes se ahocaron.

Otro de los casos que se dio en Tapachula, es un Contador de conocida empresa de autotransporte, quien se quitó la vida en el interior de las oficinas, que se ubican en la séptima calle poniente esquina con la Segunda Avenida Norte, el otro fue un joven de 25 años de edad, se quitó la vida ahorcándose en el interior de su domicilio ubicado en la colonia San Miguel, del municipio de Tapachula, se presume por estar dializado y la otra fue abandonado por su pareja sentimental, pero las autoridades tienen otros datos y que pronto se podría descartar si fue suicidio u homicidio.

En el Fraccionamiento Framboyanes un joven de 25 años de edad decidió quitarse la vida ahorcándose en el interior de su domicilio, el otro fue en Suchiate, un joven de 20 años de edad que se encontraba bajo los efectos del alcohol se ahorcó en el Ejido la Libertad quién ingreso sin vida al centro de salud del municipio de Suchiate, pero sin vida.

Por su parte la presidenta de la organización por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega, dijo que en los últimos dos meses se han incrementado los suicidios en la Región del Soconusco, dio a conocer que el 2020 ha sido muy difícil, y ante la presencia del pandemia Covid-19, algunas personas por no tener o perder su trabajo, por tener conflictos conyugales, deudas, y no encuentran solución a sus problemas y no aceptan ayuda, además de la falta del campo ya que muchos de los suicidios se han presentado en las fincas o ranchos.

En los adolescentes se refleja más, debido a que el encierro y los problemas entre los padres, quienes no prestan atención a sus hijos, no ven el comportamiento y es ahí donde se han dado los suicidios.

Asimismo, dio a conocer que la pandemia Covid-19, ha incrementado las denuncias de violencia, de enero a la fecha, se han registrado, 498 denuncias de enero a la fecha, solo en Tapachula, pero las que no se denuncia, que son 3 veces más, ha preocupado a las autoridades y las asociaciones como la Superación de la mujer.





Comentó que los problemas en los hogares, en los hombres o mujeres ocasiona que decidan quitarse la vida; pero también de marzo, abril y en lo que va el mayo, se incrementó un 40 por ciento a comparación del 2019, y que ha causado el no haber dinero, no hay alimento, no puedes comprar y esto es lo que ha afectado entre las familias.