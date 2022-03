Presentan denuncia en contra de alborotadores del Castillo Tielemans

Después de 24 horas de los disturbios que se registraron la tarde del pasado martes entre locatarios del mercado público José Castillo Tielemans, una facción de los locatarios afectados dieron a conocer que ya presentaron denuncia penal en contra de los desestabilizadores de esta central de abastos.





Policiaca Policías logran entrar en la zona de conflicto en el mercado tielemans en SCLC





Voceros de los locatarios independientes de este mercado, en entrevista dieron a conocer que tienen identificados a los responsables de desestabilizar el orden público en el mercado público José Castillo Tielemans, Narciso N, Jerónimo N, Plácido y Edgar N quienes ya fueron denunciados ante el Ministerio Público por desestabilizar el orden público y serán las autoridades ministeriales las encargadas de investigar el caso.

Así también, los denunciantes dejaron en claro que el grupo de locatarios que dirige Narciso N fueron los que de forma completamente irrresponsable, dispararon las armas de fuego frente al mercado público donde decenas de personas se escondían para evitar que fueran alcanzados por una bala perdida.

"No entendemos por qué el gobierno no quiere ejecutar las órdenes de aprehensión que existen en contra de los líderes qué desestabilizaron el orden público en el mercado, estos líderes ya deberían de estar en la cárcel ya no lo queremos ver en el mercado porque traen muchos problemas y son los que están estafando a los pobres vendedores en el mercado.





Voceros de los locatarios independientes del mercado José Castillo Tielemans en SCLC, dieron a conocer qué los presuntos responsables de desestabilizar el orden público ya fueron denunciados ante el Ministerio Público pic.twitter.com/WqTs2vo3PN — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) March 17, 2022





Finalmente, denunciaron que el problema es por el anuncio del proyecto de la remodelación del mercado público, Narciso quería la remodelación total del Mercado, mientras que el grupo independiente solicitan la remodelación pero en partes ahora por este problema que se registró en el mercado, nosotros como independientes anunciamos que ya no queremos la remodelación en parte del mercado y menos su remodelación total".