Presidencia municipal de Pantelhó no será ocupado por ningún grupo de autodefensa

Pantelhó - Debido a la suspensión por segunda ocasión las elecciones en el municipio de Pantelhó para la elección del presidente municipal constitucional, los miles de habitantes que corresponde las 86 comunidades y 18 barrios del municipio, se han pronunciado en contra del grupo de autodefensa el Machete ocupen nuevamente la presidencia municipal, quienes lo señalan directamente de ser los responsables de la desaparición de las 21 personas de hace 2 años, hasta la fecha no se ha hecho justicia, “el machete ya se movilizó el día de ayer jueves en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para entregar los nombres de los que podrían ocupar el concejo municipal”.

Dieron a conocer por vía telefónica que, hace 3 días los habitantes habían pronunciado que se reunirían para buscar por usos y costumbres y a mano alzada a los que vayan a integrar el concejo municipal de Pantelhó, y que no aceptarán que la presidencia municipal sea ocupada por integrantes de los Machetes, rechazan el grupo de personas que se trasladaron a Tuxtla, el congreso del estado no deberá permitir más que el grupo delictivo llegue a la presidencia.

Habitantes buscan que las autoridades le pongan un alto a los grupos delictivos / Foto: Habitantes

“Nosotros no vamos a permitir que nuevamente el grupo de los Machetes llegue a la presidencia municipal, la gente de las 86 comunidades y 18 barrios están molestos porque ellos mantienen el control del pueblo, si el congreso nombra nuevamente al grupo criminal pues no sabemos que vaya a pasar con la gente, pedimos al congreso y al gobierno que nos tomen en cuenta, porque a nosotros somos la mayoría, somos miles que queremos la paz en Pantelhó, ya no permitiremos que un grupo de 300 personas quieran tomar el control del pueblo”, dijo uno de los habitantes.

Al respecto, dijeron que las autoridades comunales de las 86 comunidades y de 18 Barrios exigen a las autoridades correspondientes poner un alto al grupo de autodefensa el Machete, basta de estar desestabilizando el orden en Pantelhó, “aquí damos a conocer los nombres de los Machetes que están desestabilizando el orden en nuestro pueblo: Andrés, Jorge y Raúl de apellidos Cruz Gómez, Jaime López Morales, Mariano Gómez Gómez, Julio y Mariano de apellidos Pérez Pérez, estos deberían de estar en la cárcel, y ayer esta gente estuvieron en Tuxtla, ahí hubieran aprovechado para detenerlos”.

