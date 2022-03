Presos políticos exigen su liberación desde el penal número 5 de San Cristóbal

German y Abraham, integrantes de la Organización La Voz Verdadera del Amate, quienes se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados Cerss-5, ubicada a 18 km. de San Cristóbal de Las Casas, exigen su liberación debido a que argumentan que fueron detenidos injustamente.

En un escrito, dirigido al gobierno de la entidad, solicitan su intervención para obtener su liberación, señalando que se encuentran detenidos desde hace más de 12 años y desde hace 7 años llevan exigiendo la revisión de sus expedientes, situación que hasta la fecha las autoridades penitenciarias han hecho caso omiso a sus demandas.

También puedes leer: Indígenas protestan en el penal 5, exigen liberar a Hermelindo "N"

“Queremos que se haga justicia, 12 años encerrados inocentemente, acusados de un delito que no cometimos, nuestros hijos están sufriendo, exigimos libertad inmediata, no es justo que estemos presos sin delito, no hay señalamientos de lo que somos acusados, ya presentamos testigos y nadie nos hace caso, por eso exigimos que seamos liberados”, señalaron en un escrito desde el penal.

Finalmente, dijeron que se agotaron la paciencia porque ya no tienen recursos para pagarle sus pasajes a sus testigos, “ya no tenemos nada, pero no nos vamos a cansar, seguiremos luchando hasta que salgamos de la cárcel”.