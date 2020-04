Presunta invasión en el Cerro del Huitepec pone en riesgo más de 102 hectáreas

San Cristóbal de Las Casas.- Habitantes de la Ranchería Huitepec Alcanfores ubicado al poniente de la ciudad, desconocieron al agente rural municipal, Mariano “N” tras ser señalado como cómplice de un ecocidio e intento de invasión o lotificación de 21 hectáreas que por años han cuidado como áreas verdes protegidas, por lo que además conformaron grupos de guarda bosques por los mismos pobladores.

Reveló son 102.81 hectáreas que pretenden lotificar y que han argumentado han pagado impuesto predial, por lo que ya estamos investigando cómo le hicieron; “queremos entender que si pagaron predial quiere decir que el ayuntamiento esta involucrado, no me consta pero hasta que lo tengamos evidencias de mano”.









Tenemos un intento de ecocidio de nuestra reserva ecológica, son compañeros que pertenecían al EZLN que los tienen fuera, y esas personas empezaron a invitar a otras personas de otras comunidades, para que ellos puedan entrar y tomar fuerza, su intensión es lotificar el terreno, en esta reunión se tomó decisiones de cómo se va proteger, cuántos estamos dispuestos a cuidar y de qué forma lo vamos hacer , dijo al respecto José Facundo Gómez Vázquez, habitante de la Ranchería.









Detrás de esta presunta invasión y ecocidio señaló esta el Mariano "N" agente de la ranchería, quien habría reunido a tres comunidades Vista Hermosa, Sección 1 y Sección 2, quienes en una reunión el pasado domingo acordaron como van a trabajar y dividir las tierras, “pero no solo es él, también es Javier Cepeda Constantino, ex funcionario de gobierno, ex diputado, no entendemos porque lo hacen detrás de la comunidad”.

Calculó solo de la Ranchería son alrededor de 30 personas quienes intentan ocupar las tierras, además quienes han mostrado rebeldía al no pagar el servicio de agua, y otros que se generan, pero buscan ser apoyados por las otras tres comunidades.

“Todos los habitantes pidieron destituir a esta persona el señor Mariano, Javier Cepeda y su comitiva”, subrayó, al tiempo que informó esta tarde acordaron levantar las mangueras que están usando cuatro personas que ya mantienen ocupado parte de la reserva y usaban parta regar hortalizas “quienes dicen ser propietarios del área natural propietarios”.









Calculó la ranchería cuenta con unos 500 pobladores enlistados, y cuando fue electo agente no todos votaron por él, ya que cuando fue elegido “supuestamente”, trajeron personas que no son de este lugar “gente acarreada saber de dónde, pero ya despertó y se saben sus intereses y por eso se esta destituyendo”.

Gómez Vázquez, urgió la protección de estos espacios, han puesto estacas, pintado arboles para delimitar e incluso algunas casitas de madera; “y estas personas fueron Zapatistas, pero por anomalías fueron sacados y tienen un llamado en Oventic, tienen tres citatorios y no se han presentado porque saben que los van a sancionar”.





Local Habitantes de Honduras de la Sierra demandan cumplimiento a reforma Constitucional





Dejó ver que en la asamblea de la tarde noche del pasado jueves, acudió una comisión de la Junta de Buen gobierno Zapatista para revelar el nombre de quienes argumentan ser propietarios de la reserva, por lo que ya están en platicas con autoridades del Gobierno para que intervengan “una vez terminada esta pandemia”.









Esta reserva nos pertenece a nivel municipio, Chiapas, nacional, es un pulmón importante y por eso ha costado cuidarlos, hoy se conformó con jóvenes comisiones guarda bosques, son los que van a estar monitoreando que esta pasando, se apuntaron 70, aparte de los miembros de la Junta de buen Gobierno, acotó.





Finalmente invitó a la población de la Ranchería a no caer en provocaciones, y de llegar a existir agresiones dejó en claro actuarán conforme a a ley; “y si nos llega a pasar algo, el grupito de Mariano serán los responsables, porque ya tenemos amenazas, pero tenemos que cuidarnos”.