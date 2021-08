Procentro considera una falsedad el verde en semáforo epidemiológico

A pesar de que los casos nuevos por Covid-19 son al doble que el año pasado Chiapas, se mantiene en color verde, lo cual es una falacia de parte de las autoridades de salud de la entidad, indicó Aníbal Nuñez Mejía, Secretario General de la Asociación de Negocios del Centro de Tapachula (Procentro).





Explicó que en los meses de julio y agosto del 2020 las autoridades anunciaban contagios de 40 a 50 diarios y actualmente están reportando de 80 a los 90 casos positivos de esta enfermedad.

“A los empresarios de Tapachula nos tiene preocupados la información que dan a conocer las autoridades de salud, ya que Chiapas es una sandía; verde por fuera y rojo por dentro por los casos de dan a conocer las autoridades todos los días”, expresó.





Añadió, “si las autoridades saben las cifras reales y que son más que el años pasado, no entiendo porque Chiapas siguen siendo el únicos estado del país que sigue en verde”.

Mencionó que las autoridades deben cambiar el color del semáforo, pues la ciudadanos se están confiando del color en que estamos y por ellos están saliendo a las calles sin cuidarse de este virus.

“Si las autoridades no toma en serio esta enfermedad, los ciudadanos se seguirán confiando y las estadísticas no mienten. No entiendo si quieren cuidar la salud de la población o la economía, pero deben hacer algo ya para romper los contagios de esta enfermedad”, abundó.

Aseguró que la falsa información de las autoridades de salud y el color del semáforo epidemiológico en verde ha hecho que más personas se contagien Y pierdan la vida a causa del coronavirus.

“La preocupación crese cada día más, pues estamos a una semana de que inicie las clase de manera presencial y estamos ante una desinformación bastante compleja de parte de la autoridad federal, estatal y las locales”, externó.

Destacó que cuando no hay información correcta se crea un caos y es lo que está provocando la Secretaría de Salud de Chiapas con la información que da a conocer día a día con su estadística.

Finalmente, dijo que las autoridades no quieren cambiar el color del semáforo epidemiológico de verde a amarillo o naranja, porque están cómodos en el color que tiene a Chiapas, “lo que pido es que los ciudadanos no se confíe y que se cuiden mucho”.