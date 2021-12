Productores de cacahuate en la región valle denuncian falta de apoyos

Cintalapa. Hace algunos años, la región valle fue declarada como una de las zonas más graneras del estado de Chiapas, pero a estas fechas, eso ya quedó en el olvido por varias razones.

Productores de los municipios de Cintalapa y Jiquipilas y a pesar de no tener casi nada de apoyo, han continuado con la siembra del maíz, cacahuate, frijol, sorgo, y otros granos / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





En ese sentido, el asesor de la Unión de ejidos José Martín Farrera Moscoso, reconoció que esta región siempre ha sido potencia en la producción de granos, aun cuando no reciben apoyos, ni subsidios, no hay mejoramiento genético en la semilla para conseguir una mejor producción, no hay tecnificación que se necesita y que sería de mucha ayuda para los productores.

“En esta zona y creyendo que no me quede corto, se estiman un aproximado de 5 mil productores que se dedican a este noble oficio, los mismos que esperan un proceso específico para conseguir algún tipo de financiamiento para poder hacer más rentable su labor en el campo y dejar de depender de intermediarios o coyotes para la compra de su cosecha” sostuvo el asesor.

Subrayó además que no existe en esta región una empresa que venga, hable con los productores para captar toda la producción del cacahuate y otros granos, debido a que el campesino trabaja como puede, no existe una agricultura por contrato, no tienen canales de comercialización, mucho menos de transformación del producto, no hay asesoría técnica, y por ende la producción ha disminuido de una forma alarmante.





Dijo que la semilla que le venden al productor para sembrar está muy deteriorada, las plagas han hecho un daño mayúsculo / Foto: Marcos Ramos | El Heraldo de Chiapas





“Lastimosamente hay lugares o ejidos donde apenas pueden producir una tonelada de cacahuate, (por especificar el grano), cuando se podrían cosechar tres o más para que la inversión tenga sentido, pero todo esto se debe a la falta de apoyo en sí, al agro chapaneco”, apuntó Farrera Moscoso.

Por último, dijo que la semilla que le venden al productor para sembrar está muy deteriorada, las plagas han hecho un daño mayúsculo, y eso a ha hecho aún más difícil la producción del cacahuate, por lo que esperan que alguna dependencia encargada de este rubro, les apoye con algún híbrido y asistencia técnica las cosas podrían mejorar sin duda.