Productores denuncian presunta corrupción en apoyos del gobierno

Productores de diferentes cultivos de la región Soconusco, denunciaron un presunto acto de corrupción en la entrega de apoyos de un programa que beneficiaría con 5 mil pesos en efectivo, a los campesinos que tienen la posesión de media hectárea en adelante.

El Coordinador Estatal de la Unión Campesina Democrática, Herminio Verdugo Muñoz, informó que la mayoría de los campesinos se quedó fuera de este apoyo que el gobierno federal entregó hace aproximadamente 5 meses, ya que se emplearon listas proporcionadas por unas organizaciones, sin que se corroborara la veracidad de datos de los beneficiados.

El líder campesino explicó que, ese recurso era para los campesinos que no tenían el beneficio del programa Sembrando Vida, sin embargo, a pesar que el presidente López Obrador ha pedido que no haya corrupción, se hizo una lista selectiva y se entregó el recurso incluso a aquellos que no son campesinos.

Subrayó que, es importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador actúe en consecuencia a estos actos de corrupción, y ordene hacer un censo de verdaderos productores de los diferentes cultivos, ya que quienes acatan las órdenes del mandatario federal, se guían de una lista que fue echa con gobiernos anteriores cuando reinaba la corrupción.

Explicó que esta lista que presentaron para beneficiar con los 5 mil pesos a los campesinos, era de un programa llamado PIMAF que, en el gobierno de Peña Nieto, causó un robo descarado de las organizaciones y los funcionarios de la SAGARPA, por ello pidió que se haga un trabajo serio en las comunidades.





Coordinador Estatal de la Unión Campesina Democrática, Herminio Verdugo Muñoz. / Foto: Marvin Bautista | Diario del Sur





Por otro lado, reconoció que la cuarta transformación no ha llegado al campo chiapaneco, como realmente los productores esperaban y además, si el gobierno federal no está apoyando, mucho menos el Gobierno del Estado, que prácticamente ha pasado la mitad del sexenio, sin que haya anunciado algún programa que incentive verdaderamente al campo.

Pidió al gobernador que ponga sus ojos en el campo, ya que Chiapas es el granero de México, pero en este momento está en el abandono, ya que, si no se emplea un programa efectivo, pudieran tener problemas con el sector campesino, pues está harto del olvido del gobierno.